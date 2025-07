La vez que Ozzy Osbourne intentó asesinar a su esposa Sharon: “Tienes que morir”

El Príncipe de las Tinieblas, Ozzy Osbourne falleció el 22 de julio, dejando un gran legado en la música y la cultura pop. El cantante fue coronado como un ícono por ser el fundador del heavy metal, sin embargo, su carrera se vio marcada por las adicciones y excesos, mismas que casi lo llevan a arrebatarle la vida a su esposa Sharon, a quien describió como “el amor de su vida”.

PUBLICIDAD

“Con una profunda tristeza que no se puede expresar con palabras, reportamos que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Él estaba con su familia, rodeado de amor. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en esta ocasión”, se lee en el comunicado que la familia del músico lanzó para dar a conocer el deceso de Ozzy Osbourne a los 76 años de edad.

Hasta el momento, no se han revelado las causas del deceso del intérprete. Aún así, su nombre se convirtió en la tendencia número uno de las redes sociales gracias a los internautas que lamentaron los hechos y homenajearon a Ozzy con mensajes de despedida, en los que recordaron sus mejores momentos y reconocieron su aportación a la música.

John “Ozzy” Osbourne (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images) (Michael Ochs Archives)

Ozzy Osbourne casi le quita la vida su esposa Sharon Osbourne

A lo largo de su trayectoria en la industria del entretenimiento, Ozzy Osbourne se caracterizó por su constante lucha contra las adicciones que lo llevaron a rehabilitación en más de una ocasión. Una figura importante en su recuperación fue Sharon Osbourne, con quien contrajo matrimonio en 1982 y tuvo tres hijos: Aimée, Kelly y Jack.

La relación de Sharon y Ozzy se distinguió por los constantes altibajos y situaciones llevadas al límite, como en 1989, cuando el vocalista, bajo los efectos de las drogas, intentó quitarle la vida estrangulándola. Sharon dio testimonio en el documental ‘The Nine Lives of Ozzy Osbourne’, donde describió haber sentido un terror inenarrable.

“Llegó a la habitación, no tengo idea de quién se sentó conmigo en el sillón porque ese no era mi esposo. Llegó a un punto en el que tenía esa mirada en sus ojos. Las persianas estaban abajo y no podía alcanzarlo. Simplemente dijo ‘tomamos la decisión de que tienes que morir’. Él estaba tranquilo, pero de repente se lanzó contra mí y me comenzó a ahorcar”, contó Sharon.

Sharon logró alcanzar el botón de pánico, por lo que las autoridades llegaron y arrestaron a Ozzy, quien después del episodio, pasó seis meses internado en un centro médico. Mientras tanto, la mánager exploraba la opción del divorcio; sin embargo, optó por darle una última oportunidad por el bienestar de sus hijos.

PUBLICIDAD

Pasaron años hasta que se divorciaron en 2016, pero en 2017 renovaron sus votos, manteniéndose juntos hasta que la muerte los separó.