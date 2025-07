El motivo por el que llaman “migajera” a novia de José Eduardo Derbez

Los Derbez no necesitan hacer mucho para estar en boca de todos. Ya sea por las ocurrencias de Eugenio, las decisiones de Aislinn o la galanura de Vadhir, la familia entera suele ser tendencia. Sin embargo, hay un Derbez que ha conquistado al público desde otro ángulo: José Eduardo Derbez, el hijo de la icónica Victoria Ruffo, quien ha sabido ganarse el cariño de la gente con su honestidad, su estilo relajado y su sentido del humor.

PUBLICIDAD

Ahora que se ha convertido en padre junto a Paola Dalay, una influencer de 23 años, José Eduardo ha mostrado un lado más maduro y paternal, sorprendiendo por la dedicación que tiene hacia su hija, Tessa. Pero si bien su rol como papá ha sido aplaudido, sus declaraciones sobre el futuro de su relación han desatado controversia… y no por él, sino por ella.

¿“Migajera”? Así señalan a Paola Dalay

Paola Dalay Paola Dalay y José Eduardo Derbez no piensan casarse (TikTok/ VentaneandoUno)

Durante una reciente entrevista, José Eduardo y Paola aclararon que no tienen planes de casarse, ni ahora ni en un futuro próximo. La declaración vino tras rumores alimentados por unas fotos en las que Dalay aparecía con vestido de novia, generando especulación sobre una posible boda.

La influencer argumentó que un papel firmado no garantiza fidelidad ni compromiso. “Si vas a cortar o si vas a poner el cuerno, no necesitas un papel firmado, no necesitas divorciarte. A parte es más rollo, más gasto entonces estamos increíblemente bien así. Si decidimos separarnos, cada quien por su lado. Sí tenemos una hija pero pues ya sin más”, declaró.

Estas palabras, lejos de ser vistas como una postura moderna o práctica, provocaron una ola de críticas en redes sociales. Algunos internautas comenzaron a llamarla “migajera”, insinuando que se conforma con poco o que se aferra a una relación donde no hay verdadera intención de formalizar.

“Lo dice porque no le queda de otra”. “jaja no pues no le queda de otra decir eso jajaja porque el no se va casar nunca con nadie jajaja”. “Se conforma con poco”, se lee en redes sociales.

También surgieron teorías sobre si Tessa fue producto de un accidente, o si realmente la relación tiene futuro. Para muchos, el hecho de no querer casarse —sobre todo siendo padres— significa que el compromiso “no es real”. Algunos incluso le advirtieron a Paola que “sin papel firmado”, no hay seguridad garantizada para su hija en caso de que se separe de José Eduardo.

PUBLICIDAD

¿Relación libre o compromiso a su manera?

Paola Dalay Paola Dalay sorprendió con su visión del compromiso con José Eduardo (Instagram)

Otro de los puntos que dio de qué hablar fue cuando se le preguntó a Paola si tienen una relación abierta. Esto, después de que ella participara como jurado en un certamen de belleza masculina, algo que -según contó-fue sugerencia de José Eduardo: “Claro, ve y date un taco de ojo”, le dijo él. Sin embargo, ambos dejaron claro que tienen acuerdos y límites firmes: “Eso sí jamás. Cruzar esa línea sería romper la pareja”, aseguró Dalay.

En cuanto a tener más hijos, la pareja fue clara: por ahora, Tessa será hija única.

Una nueva visión de familia que incomoda a muchos

Lo que para José Eduardo y Paola parece funcionar de maravilla, para otros representa una ruptura de los esquemas tradicionales. Pero más allá de los señalamientos, la pareja ha sido honesta y coherente en su discurso: no necesitan una boda para sentirse unidos ni para criar juntos a su hija.

Sin embargo, el juicio público sobre Paola Dalay ha sido implacable. Su juventud, el hecho de no “exigir” matrimonio y su actitud relajada han sido suficientes para que muchos la vean como alguien que se conforma con lo que le dan, o que “no se hace valer”.