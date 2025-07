“No le favorecen”: famoso diseñador critica los looks de la infanta Sofía y asegura que “le acorta el cuerpo”

Luego de varios meses alejada de la imagen pública, durante los últimos días la infanta Sofía ha vuelto a cobrar protagonismo dentro de las actividades de la Casa Real española.

Sofía reaparece en acto oficial junto a los Reyes

En ese sentido, junto a los reyes Felipe y Letizia, la joven acudió a la Escuela Naval de Marín a la despedida de la princesa Leonor de la Armada.

Allí, Sofía lució una blusa blanca y unos pantalones rectos, que fueron analizados por el conocido diseñador Juan Avellaneda, al cual no le gustó el atuendo utilizado por ella.

El look criticado por Juan Avellaneda

A través de su cuenta de Instagram, afirmó que “yo creo que este look no le ayuda demasiado. No sé por qué le han puesto este look con el que intenta ser más formal, y yo creo que le ponen piezas que no le favorecen”.

Cabe mencionar que previamente criticó otro de los looks de la infanta: un vestido verde que pertenece originalmente a la reina Letizia.

“Le hace unas arrugas muy raras, se desproporciona. No está ajustado a su cuerpo como sí lo hace el de la Reina, queda muy mal”, aseguró.

¿Qué aconseja el diseñador para realzar su figura?

Ante estas críticas, el diseñador dio algunos tips para potenciar su figura. “Lo primero es analizar su silueta. Ella es muy alta, tiene el tronco y las piernas muy rectas, por lo que tiene una figura más rectangular.Tiene las caderas estrechas y la figura no la tiene marcada, los hombros un poco caídos… Hay que fijarse en esas cosas para ver qué se puede potenciar”, expresó acorde a lo consignado por el portal Lecturas.

En ese punto, afirmó que “algo muy guay es que tiene un rostro muy delicado y un cuello que está muy bien. Tiene una figura ideal para jugar con las siluetas”.

En ese sentido, aseveró que “lo primero es marcar cintura, no caderas. Eso le proporcionaría un poco más de forma y visualmente tendría la forma de reloj de arena, que hace la silueta siempre más armónica”.

Otro punto que resaltó fue “obviamente, marcar escote en V, porque eso le dará longitud. Si nos fijamos, cuando lleva escotes en V, su cara resalta más y el cuello le queda súper delicado”.

Prendas que debería evitar según el experto en moda

Respecto a qué tipo de prendas aconseja que no debería utilizar, indicó que “las mangas a medio brazo y el cuello cerrado, que le acorta el cuerpo y da lugar como a un bloque arriba que no queda tan armónico”.

Además, recomendó no usar “cortes rectos y planos que no aportan nada a la silueta y se ve como otro bloque, que es la forma de rectángulo. Y prendas que pesen visualmente y sumen años”.