Coldplay sigue de gira con una advertencia... y los memes no paran en redes sociales

Coldplay no solo da de qué hablar por su música. La banda británica volvió a ser tendencia este fin de semana, no por su setlist o sus efectos visuales, sino por la aparición de un cartel que hizo reír a miles en el estadio de Madison, Wisconsin.

PUBLICIDAD

Durante el concierto de este sábado por la noche, una fan sostenía un cartel que decía: “He’s not my CEO” (“Él no es mi director ejecutivo”), mientras una flecha apuntaba al hombre a su lado. La frase hizo eco inmediato en redes sociales, aludiendo de forma sarcástica al escándalo que sacudió recientemente a la empresa estadounidense Astronomer y que involucra... un momento íntimo durante otro concierto de Coldplay.

El antecedente viral: un abrazo que le costó su trabajo

Todo comenzó la semana pasada en un show de Coldplay en Massachusetts, cuando las cámaras del estadio enfocaron a Andy Byron —entonces CEO de Astronomer— y a Kristin Cabot, directora de recursos humanos de la empresa. Ambos fueron captados en la famosa “kiss cam” abrazándose de manera íntima, lo que encendió las redes sociales.

La polémica escaló rápidamente: mientras el video se viralizaba, usuarios en redes comenzaron a investigar y conectar puntos, revelando que ambos eran altos mandos en la misma empresa. La situación detonó una crisis interna en Astronomer que culminó con la renuncia de Byron el fin de semana pasado, confirmada oficialmente por la compañía.

Humor entre fans: Coldplay, romance e ironía corporativa

El cartel mostrado en Madison se volvió una especie de “venganza popular” con humor, y muestra cómo los conciertos de Coldplay se han convertido en algo más que experiencias musicales. A pesar del escándalo, Chris Martin mantuvo su buen humor y repitió su tradicional advertencia: “Prepárense, porque sus caras podrían aparecer en pantalla gigante”.

Si bien Martin no hizo alusión directa al escándalo del CEO, sí bromeó con que los asistentes deberían arreglarse un poco más, lo que avivó aún más la conversación en redes sobre si la pareja original no pensó en lo que provocaría ese abrazo captado por la cámara.