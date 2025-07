“¿Sucede algo con su madre? Hijo de Susana Zabaleta aparece llorando y usuarios en redes lo apoyan así

En los últimos días, Susana Zabaleta ha estado en el centro de la atención mediática por rumores que aseguraban que la reconocida cantante y actriz mexicana enfrentaba un diagnóstico de cáncer.

Sin embargo, estas versiones han sido categóricamente desmentidas por su hijo, Matías Gruener, y otros allegados. A pesar de ello, una reciente publicación de Matías ha despertado preocupación y solidaridad entre sus seguidores, al mostrarse vulnerable ante sus emociones.

Hijo de Susana Zabaleta se muestra vulnerable

Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta, sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen en Instagram donde aparece llorando, acompañada de un mensaje sincero y lleno de emociones profundas. En su texto, Matías confesó haber enfrentado ansiedad, tristeza y soledad, sentimientos que suelen ser ocultados por miedo a ser juzgados.

Hijo de Susana Zabaleta Hijo de Susana Zabaleta aparece llorando (Instagram)

“En un mundo donde todos aparentan estar bien, yo vengo a decirte la neta: yo también he estado mal”, escribió el joven artista. Además agregó: “Vivimos tiempos en los que te juzgan por ser tú, donde todo se ve perfecto en redes, pero por dentro, mucha banda se está cayendo a pedazos”.

Este acto de valentía fue recibido con una ola de apoyo en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron empatía y admiración por su honestidad. “Esta rola es mi forma de mostrarme real, de decirte que no estás solx. Sentirte mal no te hace débil, te hace humano”, finalizó Matías en la publicación de su más reciente canción Está bien, la cual aborda temas relacionados con la depresión y las dificultades emocionales.

Consciente de la importancia de compartir estos sentimientos, Matías concluyó su mensaje con una nota de esperanza: “Y aunque ahorita todo pese… todo pasa. Siempre pasa. Si alguna vez te has sentido así, esta canción es para ti”.

Tras la publicación de Matías, internautas expresaron palabras de aliento. “Eres fuerte Matías, quí estamos contigo”. “Acá estamos siempre para sumar”. “Gracias por regalarnos tu música ❤️‍🩹 ser auténtico y real es lo que hace falta hoy en día". “Ay Matt eres súper fuerte, no estás solo, tienes a personas que te entienden y que siempre van a estar ahí para apoyarte, te quiero y vamos con todo”, se lee.

Rumores de enfermedad desatan polémica

Zabaleta Susana Zabaleta enfrenta rumores por su estado de salud (TikTok)

La preocupación por el estado de salud de Susana Zabaleta se intensificó luego de declaraciones de Francisco Céspedes, quien insinuó que la cantante habría atravesado un proceso oncológico que prefirió mantener en privado. Céspedes aseguró en una entrevista: “Cuando tuvo cáncer, la llamaba todos los días”.

Sin embargo, la propia Susana negó estos rumores con firmeza en una entrevista para Reforma, afirmando que nunca hablaría públicamente sobre un tema tan personal. “Es uno de mis mandamientos: no me gusta quejarme, yo no me quejo, no me gusta la gente débil. Yo jamás me quejaría ni haría una campaña de una enfermedad. Soy súper reservada en ese sentido, yo soy una mujer fuerte, me gustan las mujeres fuertes y me gusta que las mujeres débiles se vean reflejadas en mí”, expresó.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez Imágenes de Instagram: @susanazabaleta

Además, su hijo Matías también fue contundente en una aparición con medios de comunicación: “Si no es una cosa que sale de boca de mi mamá, de mi papá, de mi hermana o mía, de la familia Gruener Zabaleta, creo que son puros rumores”, y aseguró: “Yo estoy aquí para dar la cara y decir que mi mamá está perfecta de salud y ha estado perfecta todo el tiempo”.

Ricardo Pérez, novio de Susana, la defendió tras ser cuestionado por los medios sobre los rumores de cáncer. “Tienden a ser pues un guion de pura ficción. Entonces, no sé exactamente de cuál (publicación) me hables, pero yo creo que sí (es falso)”.