¡Red flag! Acusan a novio de Danna de “celoso y posesivo” por “jalonear” a la cantante frente al público (VIDEO)

Danna y su novio, Alex Hoyer, protagonizaron un incómodo momento que causó un fuerte debate en redes sociales sobre la verdad detrás de su relación y si existiría algún tipo de alarma que nadie había notado.

Un gesto provocó que, rápidamente, los internautas acusaran a Alex Hoyer de tenerle “celos profesionales” e incluso, de ser “controlador” con la cantante de 30 años.

Danna Paola y Alex Hoyer ya no ocultan su relación y se declaran su amor en los MTV MIAW 2022. / Foto: Instagram

Fue en 2020 cuando el noviazgo de la estrella de ‘Élite’ y del cantante, se formalizó, por lo que ambos mantienen un romance de alrededor de cinco años, aunque se especula que este podría haber comenzado mucho antes de que lo dieran a conocer de manera oficial.

Danna y Alex Hoyer protagonizan ‘incómodo’ momento en la Semana de la Moda de París

Un video captado por una fanática, se viralizó rápidamente y ha generado gran indignación sobre la verdad que existe detrás de la relación entre Danna y Alex Hoyer.

Fue la semana pasada cuando la actriz que dio vida a ‘María Belén’ apareció durante la Semana de la Moda de París luego de ser invitada al desfile de Iris Van Herpen, la icónica diseñadora quien presentó una aplaudida pieza innovadora que incorpora 125 millones de algas bioluminiscentes vivas, presentando su vestido 'Biolluminesce’ que ha causado furor.

Danna fue una de las invitadas VIP al exclusivo desfile de Alta Costura “Sympoiesis” de la visionaria diseñadora Iris Van Herpen

Pero en medio de la emoción por las piezas que han sido presentadas durante este evento tan importante de la moda, los invitados también han causado una gran controversia, desde el ‘desaire’ a Karol G como un ícono que representó a la comunidad latina en el desfile de Schiaparelli, hasta el supuesto “jaloneo” de Alex Hoyer a Danna.

El gesto de Alex Hoyer a Danna que causó indignación

La controversia vino luego de que la pareja fuera captada durante un paseo por las calles de París, donde los fanáticos de Danna no tardaron mucho en pedirle una fotografía.

Sin embargo, la actitud de Hoyer ante el acercamiento de la actriz con sus seguidores fue la que generó un fuerte debate en redes, pues algunos, incluso, señalaron que intentó alejarla de las personas que se encontraban en el lugar, entre jaloneos y supuestos malos modos.

La actitud del cantante fue condenada por los internautas, quienes aseguraron que la estrella pop podía ser envidiada por su novio, y que, incluso, no soportaba la idea de que Danna “tuviera más atención que él”.

Entre los comentarios se puede leer: “El Alex no soporta que a él no lo volteen a ver”, “Danna merece un novio a su altura”, “Jamás te querremos, Hoyer” y “Qué tóxico, pura envidia”, Danna brilla sola”, “Que lo deje ya” y “Ese tipo tiene envidia”, se leía por parte de los internautas quienes no perdonaron la actitud de Hoyer.

Por otro lado, hubo quienes señalaron que solo estaban acusando injustamente al cantante, y que, la actitud que mostró solo era para proteger a su novia y no por celos o bien, por algún tipo de problemas de control o posesión con la estrella de ‘Atrévete a Soñar’, dividiendo así los comentarios en redes.