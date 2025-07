¿Se enamoró de Belinda? El gesto de Luis Gerardo Méndez que delataría robó su corazón

Desde su estreno el pasado 13 de junio en Prime Video, Mentiras, la serie se ha convertido en la nueva obsesión del streaming en México. Con una estética vibrante y ochentera, números musicales que evocan nostalgia y un elenco estelar conformado por Belinda, Regina Blandón, Diana Bovio, Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez, la adaptación del clásico musical ha roto récords como el título más visto en la historia de la plataforma, según confirmó el propio Méndez.

Pero más allá del éxito de la serie, un video tras bambalinas ha capturado la atención del fandom por razones muy distintas.

Un gesto desató rumores de enamoramiento

Todo comenzó con un video que comenzó a circular en redes sociales, grabado durante una noche de karaoke del elenco y equipo de producción. En él, Belinda interpreta con gran potencia Él me mintió de Amanda Miguel y, más tarde, sorprende con My Heart Will Go On de Céline Dion. Su voz en vivo, sin arreglos ni apoyo técnico, fue motivo de aplauso en redes.

Sin embargo, lo que realmente encendió la conversación fue un gesto de Luis Gerardo Méndez que no pasó desapercibido. Mientras Belinda cantaba el icónico tema de Titanic, el actor se levantó y la sujetó por detrás de la cintura. Para muchos, un simple momento divertido. Para otros, una posible señal de algo más.

“Se enamoró de Belinda, no tengo dudas”, “Luis Gerardo muere por Belinda”, “Belinda le robó el corazón a Luis Gerardo“, se lee en redes sociales.

Belinda Belinda habría robado el corazón de Luis Gerardo Méndez, según fans (TikTok)

Aunque algunos usuarios sugieren que se trató simplemente de una recreación espontánea de la famosa escena de Jack y Rose en Titanic, el gesto fue suficiente para reavivar las sospechas de una química más allá del set.

Este episodio se suma a otro momento que varios internautas catalogaron como “incómodo” y “desafortunado” durante una entrevista promocional. Mientras el elenco hablaba sobre el proceso de casting y producción, Luis Gerardo Méndez hizo una declaración que llamó especialmente la atención al hablar sobre la importancia de tener a Belinda en el proyecto.

Mentiras, la serie (Prime Video)

“Belinda siempre fue una línea de Amazon, así de: o convences a Belinda o no. Vamos a pagar porque es una serie muy ambiciosa. O sea, el de todas, pues, pero Belinda era muy importante tener, importante tener como, como alguien que tuviera esa voz, que tuviera esa garra, que tuviera ese fandom de la música pues, no sé. Que tuviera esa garra, que tuviera ese ese fandom de la música pues”.

Aunque sus palabras parecen estar enfocadas en destacar el valor artístico y comercial de Belinda para el éxito de la serie, en redes no faltaron los comentarios que consideraron que su entusiasmo por la cantante “opacó” al resto de sus compañeras de reparto, generando cierta tensión y debate entre los fans.