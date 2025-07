“Desnudé mi alma, mi corazón, mis experiencias y mis momentos más dolorosos”: Kika Édgar revela detalles de su nuevo álbum

Sandra Ericka Edgar Garza, más conocida como Kika Édgar, hace un regreso triunfal a la música con un proyecto donde pone el alma, el corazón, la pasión y sus más íntimos secretos en un álbum donde, tal como se titula, se ‘Desnuda’ ante su público.

En una entrevista con Nueva Mujer, la cantante de 40 años revela los desafíos de trabajar en este álbum y enfrentar sus miedos para regresar a su público, la nostalgia de las baladas románticas con letras que se acercan a cualquiera de las generaciones, contando historias con las que más de uno, seguramente se sentirán identificados.

“Desnuda es un disco en donde me atrevo a abrir mi corazón. Me atrevo a abrir lo que soy yo como mujer, una mujer frágil también, una mujer vulnerable y que no me da miedo tampoco el decirlo".