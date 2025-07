Exhiben a la chef Zahie por ‘no tener estudios en gastronomía’: “Experiencia tampoco tiene”

En medio de la polémica por las críticas sobre la participación de la chef Zahie Téllez en la temporada actual de ‘MasterChef Celebrity’, una famosa cuenta de X dio a conocer que la jueza del reality no tiene estudios universitarios en gastronomía, pues únicamente cuenta con dos cursos; además, se mencionó que no tiene experiencia como jefa de cocina.

La chef Zahie se convirtió en víctima de críticas por sus actitudes negativas mientras se desempeña como jueza en ‘MasterChef Celebrity’, por lo que usuarios de redes sociales se han dedicado a volcarse en su contra; de esta manera, la exhibieron por no haber cursado una carrera universitaria relacionada a la gastronomía.

La chef Zahie únicamente tiene dos diplomados

Fue en una publicación en X, que la cuenta conocida como ‘La Tía Sandra’ exhibió el nivel de estudios de la chef Zahie: “Zahie Tellez, la verdadera chef en proceso. Solo estudió dos diplomados”.

“Estudió un solo diplomado de gastronomía en el Instituto Gastronómico Letty Gordon, el cual ya no opera actualmente, y su oferta principal eran diplomados y cursos cortos. Realizó otro diplomado en gastronomía en el Culinary Institute for Foreigners (ICF)”, se reveló en la publicación. “Diversos medios y su biografía mencionan que cursó un máster en cocina italiana; sin embargo, la oferta educativa del ICF consiste en cursos y diplomados especializados, no en maestrías universitarias oficiales”.

Asimismo, se aseguró que tampoco cuenta con mucha experiencia en el campo: “Experiencia tampoco tiene. Nunca ha sido la jefe de cocina en ningún restaurante. Para ser chef se requiere mucha experiencia práctica en cocina, habilidades técnicas, creatividad y capacidades gerenciales, ya que el chef es el responsable directo de la cocina, la creación de menús, la formación y supervisión del personal y la gestión operativa de la cocina”.

La situación generó comentarios como: “Seguro tiene palancas en Azteca que le permitieron entrar a ese programa”, “Los cursos son buenos, pero obviamente es necesario una licenciatura si te dedicas a eso”, “Se nota mucho la diferencia con el chef Poncho y el chef Herrera. Ellos en la forma de criticar hablan desde la experiencia. Se nota que Zahie habla desde la frustración” y “¿Tendrá más experiencia la rata Remy de la película ‘Ratatouille’?”