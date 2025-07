Critican a Henry Cavill por verse descuidado: pasó de ser el hombre más guapo del mundo, al más señalado

(Photo by Theo Wargo/Getty Images)

Este ha sido un año muy movido para Henry Cavill, pues además de tener varios proyectos en puerta y eventos públicos, ha enfrentado una ola constante de comentarios, juicios y expectativas que tienen que ver con su aspecto.

PUBLICIDAD

El actor, considerado durante años un ícono de belleza masculina y el epítome del galán perfecto, ha sido captado recientemente en diversos eventos, provocando todo tipo de reacciones.

Una de las últimas veces que fue visto fue durante el Festival de Cine de Taormina en Italia, fue duramente criticado en redes sociales por lucir diferente. Algunos lo llamaron “descuidado”, otros aseguraron que “ya no es el de antes” y hubo quienes hasta lo compararon con Camilo Sesto por su nuevo peinado.

Un regreso elegante… pero con polémica

Henry Cavill asistió al festival acompañado de su prometida, Natalie Viscuso, con quien recientemente dio la bienvenida a su primer hijo. Lució impecable en un esmoquin negro y su característica sonrisa, pero el detalle que desató comentarios fue su nueva imagen: cabello más largo, rizado, y un estilo mucho más relajado.

Aunque se mostró cercano, sonriente y completamente en su elemento, las redes sociales no tardaron en llenarse de comparaciones y frases hirientes como: “Henry Cavill dejó de estar soltero y poco a poco se ha convertido en Camilo Sesto” o “Qué le pasó, tan guapo que estaba”.

Henry Cavill Así luce actualmente Henry Cavill (Instagram)

Incluso algunos usuarios llevaron las críticas a un terreno personal, culpando a su pareja por el cambio físico: “Tiene mala mano”, “Lo echó a perder”, se lee entre los comentarios.

Lo que para algunos fue un cambio de look inesperado, para otros fue motivo suficiente para cuestionar su atractivo y poner en duda por qué ya no luce como el Superman que marcó a toda una generación.

PUBLICIDAD

El aspecto de Cavill divide opiniones

Henry Cavill Henry Cavill ha sido criticado por su transformación (Getty)

Por supuesto, no todo fue negativo. Muchos seguidores salieron en su defensa, señalando que Henry sigue siendo uno de los hombres más atractivos del mundo y que los cambios físicos pueden deberse a nuevos proyectos o a decisiones personales.

Algunos incluso celebraron su regreso con frases como: “No soy fan del cabello, pero Henry Cavill es HOT”, “Tiene el carisma intacto” y “Él es un milagro genético, con o sin rizos”.

En medio de la controversia, lo que sí es evidente es que su presencia no pasa desapercibida. Henry Cavill no necesita protagonizar un blockbuster para generar conversación: basta un cambio de peinado para convertirse en tendencia global.

Además, su aparición no fue solo por lucir bien en la alfombra roja. Henry viajó a Taormina para entregar un premio al productor Charles Roven, figura clave detrás de películas como Man of Steel y The Dark Knight Trilogy, con quien mantiene una estrecha relación profesional.

El tiempo pasa, y las prioridades cambian

Henry Cavill El actor reapareció tras ser papá, pero sorprendió con su apariencia (@henrycavill/Instagram)

Sí, es cierto: Henry Cavill ya no es el mismo que posaba en portadas como el soltero más codiciado del mundo. A sus 42 años, se encuentra en una nueva etapa personal. La llegada de su primer hijo, su compromiso, y una vida más reservada han cambiado su enfoque.

Él mismo ha confesado estar en uno de los momentos más felices de su vida. Y aunque eso signifique verse diferente o dejar atrás la imagen de galán perfecto que lo acompañó por años, ¿acaso no es eso lo natural?

Criticar a una persona por madurar, cambiar de estilo o priorizar su vida personal es, además de injusto, superficial. La belleza evoluciona, y la felicidad no siempre se ve igual en todos. Henry podrá no lucir como Superman en este momento, pero definitivamente está siendo el héroe de su propia historia.

Porque al final del día, nadie debería ser juzgado por cómo se ve, sino por cómo vive. Y si algo ha dejado claro Henry Cavill, es que lo está haciendo a su manera.