Video: Eduardo Videgaray y El Estaca se pelean al aire en su programa de radio; ¿se termina?

Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal son dos de los conductores de radio más escuchados, en los noticiarios radiofónicos.

Su programa ‘La Corneta’ se ha convertido en líder en su género (noticias y humor) tanto en el cuadrante como en plataformas digitales.

Sin embargo recientemente los presentadores tuvieron un desaguisado, luego de que Eduardo se lanzara en contra de su compañero cuando estaban hablando de temas políticos.

Video: Eduardo Videgaray y El Estaca se pelean al aire en su programa de radio

Fue al momento de comentar un tema nacional que Eduardo Videgaray le preguntó a su compañero si no se cansa de esperar cosas que nunca pasan.

Esto en referencia a los supuestos planes del gobierno que arruinarían al país.

“Llevas años diciendo va a pasar esto, va a pasar lo otro; y no ha pasado nada de lo que decías que iba a pasar” dijo Videgaray molesto.

Estaca se defendió diciendo que el gobierno ha hecho gastos estúpidos en obras estúpidas.

Luego tuvieron otro enfrentamiento cuando hablaron de pobreza, pues mientras que Estaca aseguró que ha aumentado en los últimos sexenios, Eduardo lo contradijo diciendo que se redujo.

Redes sociales reaccionan a la pelea de Eduardo Videgaray y El Estaca

Tras el enfrentamiento que tuvieron los conductores, las redes se dividieron entre los que apoyaban a Videgaray y los que manifestaron su apoyo a Estaca.

“Lo calló con la corneta en la boca”, “Hablar con el estaca es hablar con una pared, de plano no escucha, no procesa, no analiza. El odio es mayor que todas sus demás “habilidades” y “Es la misma retórica que repiten y repiten los fachos, todo está mal, pero no lo pueden probar” fueron algunos de los comentarios que recibieron.