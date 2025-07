Hija de Sergio Andrade expone las razones por las que huyó del país: “Me quitaron mi paz”

Tras el lanzamiento del libro ‘Todo a la Luz’ en el que Karla de la Cuesta revela su experiencia con el Clan Trevi-Andrade, tanto ella como su hija Valentina de la Cuesta se vieron en la obligación de huir de México. Ahora, la hija de Sergio Andrade rompe el silencio sobre las razones que las motivaron a salir del país y expresó su deseo por recuperar su libertad.

Valentina de la Cuesta explotó y a través de historias en su cuenta de Instagram, confesó las dificultades que ha atravesado al huir del país. Asimismo, aclaró los rumores que aseguran que su salida de México fue una estrategia para publicitar el libro.

Hija de Sergio Andrade destapa la verdad sobre su escape de México

Fue en Instagram que Valentina de la Cuesta publicó una historia con el texto: “Intento no fijarme en los malos comentarios como en los de la gente que nos apoya, pero algo que me perturba, la gente que dice que todo esto de huir de México fue solo publicidad para el libro. A ver, ¿en qué maldito universo dejaríamos nuestra casa de toda la vida, venderíamos nuestros carros, dejaríamos nuestros trabajos, amigos, familia, yo a mi pareja, nuestro país, llegando a otro continente con el corazón destrozado y la vida entera metida en una maleta por publicidad al libro?”

“Y sí, nos fuimos por el libro, pero por haberlo hecho, no por publicitarlo”, agregó y destacó: “A la gente que me dice ‘¿no se supone que no debes decir dónde estás? ¿no que estabas en peligro y te estabas escondiendo?’, ¡Sí, así es! Pero ya me harté, ¿por qué soy yo quien debe refugiarse como si yo fuera la que cometió un crimen? ¿Por qué yo debo seguir pagando lo que un día le hicieron a mi familia? O sea, ellos fueron víctimas ¿y ahora yo también tengo que serlo?”

Continuó asegurando que quiere recuperar su felicidad a pesar del riesgo que eso implica: “Ya me harté, prefiero que me hagan daño como amenazaron con hacerlo que seguir poniendo en pausa no solo mi vida, sino mi felicidad. Esta maldita historia no me corresponde, ya me quitaron mi paz, mi voz, me hicieron tragarme el coraje y ahora me quitaron todo. Neta si me pasa algo a mí personalmente solo no olviden mi nombre y listo. Yo ya no me quiero esconder porque yo no hice nada y no me lo merezco”.

“A veces pienso, ‘pues ya Vale, esta es la vida que te tocó, la historia que te tocó cargar, solo queda dar lo mejor de ti y ser fuerte’, ¿pero sabes qué? Yo no quiero ser fuerte, yo quiero ser libre y feliz y vivir mi vida en santa paz como la mujer inocente que soy”, concluyó.

