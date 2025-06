“Igual a Cazzu”: Ángela Aguilar reaparece con sensual look de cuero y la comparan con la ex de Nodal

Una vez más, Ángela Aguilar fue comparada con Cazzu luego de que la cantante compartiera, a través de YouTube, la versión acústica de su canción ‘A Dos de Borrarte’, que forma parte de su nuevo álbum ‘Nadie se Va Como Llegó’.

Todo parece indicar que la hija de Pepe Aguilar, una vez más, no logró atinar el look adecuado, luego de que apareciera con un atuendo que, para muchos, fue un intento de “copiar” el estilo que ha definido a la ‘Jefa del Trap’ al paso del tiempo.

Ángela Aguilar estrena ‘Nadie se Va Como Llegó’ YouTube (YouTube)

Ángela Aguilar parece estar blindada de los malos comentarios por parte de los internautas, sobre todo, luego de que en redes sociales, usuarios se fueran en su contra, criticando su relación con Christian Nodal a lo que ella respondió compartiendo un video hecho por su cuenta de fans, en el que señalaron que los medios e influencers que habían hablado sobre ella, aumentaron sus visitas y seguidores con un comentario que cerró con la frase: “Se dice gracias”, aunque no estuvo exenta de la serie de críticas que llegaron en su contra por este look que presumió.

Comparan a Ángela Aguilar con Cazzu por este look

Ángela Aguilar se hizo todo un cambio de look para la promoción de su nuevo álbum, ‘Nadie se Va Como Llegó’, olvidándose de su clásico corte bob por una larga cabellera, por el que la acusaron de querer copiar el look de Cazzu.

Pese a que presumió uno de los estilos más elegantes y diferentes que hemos visto, Ángela Aguilar, adelantó que se trataba de una decisión temporal, sobre todo, luego de que revelara que Christian Nodal le había pedido que dejara su cabello tal cual lo tenía en el pasado.

Esta vez, la nueva aparición que hizo Ángela Aguilar constó de un conjunto de cuero que incluía un blazer que se anudaba a la altura de su cintura, un top y un pantalón de pierna ancha y combinó con unos stilettos, a los que sumó un peinado de chongo desaliñado, lo que provocó una ola de comparaciones con la expareja de su esposo.

Los internautas no perdonaron esta aparición que forma parte de la versión acústica de su nuevo álbum y es que algunos señalaron que se trataba de un estilo que copiaba uno de los looks que ya había usado Cazzu: “Pensé que era Cazzu”, “No manches, se quiere vestir igual que Cazzu , no lo puedo creer”, “ella es la que está obsesionada”, se leía por parte de los usuarios, quienes notaron cierto parecido con los atuendos que ya había usado la ‘Jefa del Trap’.

Vale recordar que en el pasado, Cazzu usó un look parecido junto a un peinado de chongo estilo messy que combinó con un abrigo de cuero, un top estilo bikini y un pantalón negro que para muchos recordó el atuendo que recién utilizó Ángela Aguilar.

Este look, la argentina, lo llevó para su aparición en los Best New Artist Showcase de los Latin Grammys en septiembre del año pasado.