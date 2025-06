¿Está grave? Majo Aguilar reaparece hospitalizada y revela esta fuerte crisis de salud: esto le pasó

Heredera de una de las Dinastías más importantes en México y la mujer que ha presumido una de las voces más prominentes que harán que el legado de sus abuelos se extienda alrededor del mundo, Majo Aguilar se ha convertido en una de las artistas favoritas de la nueva generación de cantantes en nuestro país.

De ahí que el éxito de la también denominada como ‘Ranchera Galáctica’ sea comparado con el de su prima, Ángela Aguilar, quien también ha hecho ruido por su talento vocal, como las recientes polémicas que enfrentó desde que confirmó su relación y posterior boda con Christian Nodal.

Pese a las comparaciones, ambas se han mantenido al margen de las polémicas, continuando con su carrera en la música, que mantiene vigente el apellido Aguilar como uno de los más destacados del género regional mexicano, por esta razón, una reciente publicación de la novia de Gil Cerezo, acaparó los titulares preocupando a sus fanáticos por su estado de salud.

Majo Aguilar honra sus raíces a través del estreno de su álbum ‘Mariachi Mío’ (Foto: Especial)

Majo Aguilar reaparece en el hospital y preocupa a los fans

Desde la cama de un hospital, Majo Aguilar compartió que celebraría el mes del orgullo LGBTIQ+ de una forma diferente, sin embargo, no quiso dejar que el día pasara desapercibido, enviando un mensaje a la comunidad pese a que se encontraba internada la tarde del 28 de junio.

En la fotografía, Majo Aguilar posa desde su cama de hospital con una bata mientras coloca el puño a la altura de su corazón y lleva un sticker de corazón con los colores del pride, para dejar un mensaje a sus fanáticos. Además, reveló que su salud se encuentra bien, pese a que le dio una crisis gastrointestinal.

“Este pride es muy diferente, siempre me emociono al compartir con la comunidad un día que es tan especial como hoy, no contaba con que me iba a dar una crisis gastrointestinal, estoy bien por cierto. Y aunque no pude celebrar como acostumbro, los tengo siempre conmigo, como en este sticker y, recuerden, el respeto a todos los seres humanos no está sujeto a opinión”.

Luego de que Majo Aguilar compartiera esta fotografía, distintos famosos se sumaron para enviarle palabras de apoyo, y es que, sin duda, es una de las figuras más queridas de su dinastía, entre ellas, Aida Cuevas, La Chicuela y Pati Chapoy.

Majo Aguilar reaparece en el hospital. Instagram: @majo_aguilar (Instagram: @majo_aguilar)

¿Qué es una crisis gastrointestinal, la enfermedad por la que hospitalizaron a Majo Aguilar?

Majo Aguilar reveló que tuvo que acudir al hospital por una crisis gastrointestinal, de la que no dio a conocer más detalles, sin embargo, esta crisis sucede por una inflamación del tracto gastrointestinal, que puede ser causada por infecciones virales, bacterianas o parasitarias, y en ocasiones por intoxicación alimentaria, algunos de los síntomas pueden ser: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, calambres y fiebre.

Hace tan solo un par de días, Majo Aguilar compartió una fotografía en la que se le ve disfrutando del clima, con shorts, camisa y sandalias de tacón, con un mensaje en el que se leía: “Ayer andaba muy acá con el sol, dale a la siguiente foto para que recuerdes usar bloqueador, besos te quiero!”.