“¿Qué voy a sentir?”: Michel Castro rompe el silencio sobre las supuestas relaciones de su madre con otras mujeres

Verónica Castro es, sin duda, uno de los íconos más representativos del espectáculo mexicano. Dueña de un carisma arrollador, una belleza clásica y un talento que ha dejado huella tanto en la televisión como en la música, la actriz y cantante se ha ganado el cariño del público por generaciones. Siempre elegante y elocuente, se ha mantenido durante décadas como una figura admirada por su porte y discreción. Sin embargo, en los últimos años, su vida personal ha acaparado los reflectores, particularmente por los escándalos que la vinculan sentimentalmente con otras mujeres.

Una de las polémicas más recurrentes ha sido su presunto romance con la conductora Yolanda Andrade, quien ha asegurado públicamente que ambas estuvieron casadas en una ceremonia simbólica. Aunque Verónica Castro ha negado tales afirmaciones, los rumores no cesan. A esto se han sumado especulaciones que relacionan a la actriz con la cantante Ana Gabriel, alimentando aún más el morbo y la curiosidad del público.

Frente a todo este panorama mediático, Michel Castro, hijo menor de Verónica, decidió hablar.

Michel Castro responde a los señalamientos

Con un tono sereno y sin dar mayor importancia al asunto, Michel fue cuestionado sobre los supuestos romances de su madre con otras mujeres, en particular con Yolanda Andrade. “Pues, ¿qué voy a sentir?, ¿no? O sea, te digo, relaciones de amistad han habido muchas, se han quebrado muchas, yo creo que para todos, no es una cosa para mi madre”, expresó.

Sobre el episodio mediático que involucró directamente a Verónica y Yolanda, Michel lo minimizó: “Y sí, de repente, bueno, pues en algún momento pegó y todo, pero bueno, las cosas ya no pasaron a niveles siguientes y listo”.

Cuando los rumores comenzaron a vincular a Verónica con Ana Gabriel, el joven productor también respondió sin dramatismo, con una pizca de ironía: “Pues, ¿qué te digo?, o sea, siempre van a decir, van a especular y todo, pero, pues ya no le queda uno más que reírse y decir: ‘pues ahora a ver qué avientan de este lado’”.

Verónica Castro y Yolanda Andrade. Verónica Castro y Yolanda Andrade. / Foto: Instagram.

¿Una dedicatoria de Ana Gabriel a Verónica Castro?

Uno de los rumores más antiguos y persistentes gira en torno a la canción “Simplemente amigos”, uno de los mayores éxitos de Ana Gabriel. Durante años, se ha especulado que la emotiva letra fue escrita para Verónica Castro. Sin embargo, fue en 2024 cuando la cantante finalmente rompió el silencio al respecto.

Durante uno de sus conciertos en Latinoamérica, justo antes de interpretar el tema, Ana Gabriel habló con el público para aclarar la historia detrás de la canción. “No voy a aclarar mucho más que, de esta canción precisamente, si sacan las cuentas, esos que hablan deberían darse cuenta de que no está compuesta para la persona a la que dicen que se la hice”, declaró la intérprete, sin mencionar nombres, pero haciendo evidente la alusión.

ana-gabriel-verónica-castro.jpg

Sobre la verdadera inspiración del tema, Ana Gabriel fue contundente: “Esta canción la hice porque Dios me la dio para ti, para aquel. Y no, no me avergüenzo de que digan que se la compuse, pero es lo que es; y es una gran mentira que yo se la haya hecho”.

Con estas palabras, la artista originaria de Sonora cerró años de rumores, reafirmando su conexión con el público por encima de los chismes, mientras continúa su gira llena de energía y, según fuentes, más feliz que nunca tras haber encontrado el amor en una mujer con quien presuntamente contrajo matrimonio en secreto.