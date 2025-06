“Una pelotudez”: Cazzu revela haber gastado “de más” en algo que fans aseguran tiene que ver con Nodal

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, no solo ha consolidado una carrera sólida en la música urbana, sino que también se ha convertido en un referente de autenticidad y sencillez. En una reciente entrevista, la cantante reveló cuál fue el lujo más innecesario que se dio cuando comenzó a vivir de la música. Y aunque su tono fue relajado y divertido, los fans no tardaron en relacionarlo con su ex pareja, Christian Nodal.

PUBLICIDAD

Cazzu y su lujo “ridículo”: ¿una indirecta muy directa?

Cazzu lanza 'Con Otra' YouTube (YouTube)

Durante la entrevista, la artista compartió con total honestidad: “La pelotudez más grande que me compré en mi vida cuando empecé a ganar bastante dinero fue una cadena de diamantes, la primera y la última, la primera y la única que tengo comprada por mí digamos”. Esta declaración no pasó desapercibida, sobre todo porque en 2023, Nodal le había regalado a Cazzu un collar hecho con un kilo de oro de 14 kilates, rubíes, esmeraldas y diamantes blancos con cortes “fancy” en forma de corazón.

En ese momento, el regalo fue visto como una demostración de amor, pero con la reciente separación y el escándalo de infidelidad de Nodal con Ángela Aguilar, muchos interpretaron la declaración de Cazzu como una sutil referencia al pasado. “Siento que en su momento cuando me la compré ni siquiera se podía entender bien lo que era un diamante, si se te caía te la devolvían, no la iba a poder vender... pero yo dije: ‘No vuelvo a hacer esto’. Chicos no lo hagan en su casa”, agregó la artista.

Minimalismo y autenticidad: el estilo de vida de Cazzu

Cazzu Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

A diferencia de otras celebridades que aman presumir lujos, Cazzu ha dejado claro que lo suyo es la vida sencilla. “Nunca fui de gastar así mucho en boludeces, me compré un Audi A1, ahorré y yo vivía en un barrio como donde los Audis A1 no deberían de estar parados en la puerta de la casa, vivía en un lugar bien chiquitito, y yo feliz con mi auto. No sabía manejar muy bien y me hice fuerte y ahora soy tremenda piloto”.

Esta declaración contrastó con el estilo de vida de Ángela Aguilar, actual esposa de Nodal, quien constantemente presume sus joyas y atuendos de lujo en redes sociales. Las comparaciones entre ambas mujeres han sido inevitables, y mientras una opta por la sencillez, la otra se ha ganado la etiqueta de “ostentosa” entre algunos usuarios.

Ángela Aguilar Mientras Cazzu está en México, Ángela Aguilar estaría en EU (Instagram)

Cazzu, por su parte, sigue enfocada en su carrera y actualmente está recorriendo México con su gira Latinaje En Vivo, donde ha sido ovacionada por sus fans, quienes celebran no solo su talento, sino también su transparencia y estilo sin pretensiones.

“Yo feliz con mi auto”, dijo sin pretensiones la artista, quien con su manera de hablar sigue ganándose el corazón del público mexicano. Y aunque no mencionó directamente a su ex, los fans han conectado los puntos: ese collar de diamantes podría tener mucho más trasfondo de lo que parece.