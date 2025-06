‘Jurassic World Renace’ llega a la pantalla grande con acción y una misión que lo cambia todo

'Jurassic World Renace‘, cinta protagonizada por Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Rupert Friend y Manuel García-Rulfo, llega a la pantalla grande el 2 de julio para sorprender al público con una historia inédita llena de acción, cargada de efectos especiales, que narra la historia de una experta en operaciones encubiertas que busca extraer material genético de los tres dinosaurios más grandes del mundo, pues este aporta beneficios milagrosos capaces de salvar vidas humanas.

Esta película forma parte de la saga de ‘Jurassic Park’, que se estrenó en 1993, y es la continuación de ‘Jurassic World Dominio’, que fue lanzada en 2022, ya que los acontecimientos suceden a cinco años de lo que se muestra en la entrega pasada, después de que la ecología del planeta resulta ser poco acogedora para los dinosaurios.

Manuel García-Rulfo le da vida a Reuben Delgado en 'Jurassic World Renace‘, padre de una familia víctima de un naufragio, que, tras coincidir con Zora Bennett, se enfrentará a los mismos peligros que la líder de la misión ultrasecreta, y juntos descubrirán un siniestro e impactante secreto que permaneció oculto al mundo por décadas. De esta manera, el actor mexicano se abrió en una entrevista exclusiva con Publimetro acerca de los retos, la preparación y las experiencias que atravesó durante la filmación de la película dirigida por Gareth Edwards.

Manuel García-Rulfo se sometió a una intensa preparación física para interpretar a Reuben Delgado

Manuel García-Rulfo reconoce su actuación en ‘Jurassic World Renace’ como una gran oportunidad en su trayectoria artística, razón por la que reveló con emoción cómo fue que llegó a encarnar a Reuben Delgado. “Supe que que que estaban interesados en mí para para el papel y una amiga me ayudó a llegar ahí y a hablar con Spielberg.”

“Leí el guion y me encantó. Nunca imaginé que me ofrecerían un papel de esa magnitud”, agregó, y entre risas expuso su reacción al enterarse de que sería parte de la franquicia de ‘Jurassic Park’: “Cuando me dijeron que ya tenía el papel, me emborraché”.

Debido a la gran responsabilidad que conlleva pertenecer a una producción como la de 'Jurassic World Renace‘, el intérprete se sometió a un duro entrenamiento:“Antes de empezar a grabar, estuvimos un mes en Londres y tomamos clases para velear y para bucear. Yo nunca había buceado, entonces fue todo un reto. Vivimos toda una preparación física intensa”.

No obstante, parte de la preparación para cumplir con el papel de Reuben Delgado fue pasar tiempo en familia y entender sus dinámicas, pues en la pantalla representa a un padre que pone como prioridad la supervivencia de sus hijos en un mundo donde los peligros y los dinosaurios abundan.

La experiencia en el set convirtió la filmación de ‘Jurassic World Renace’ en un recuerdo imborrable

Además del gran paso que significa ‘Jurassic World Renace’ en su carrera, la convivencia y la fraternidad que formó con otros actores son aspectos a destacar para Manuel García-Rulfo dentro de su experiencia en el set. “Me llevo mil cosas. Cada proyecto te hace crecer. Me llevo la amistad de todos, así como el compañerismo y la calidad humana de estrellas de Hollywood como Scarlett Johansson y Mehershala Ali. Ellos se encargaban de hacer a todos parte de una hermandad, no solo a los actores, sino a todo el personal. Eso ayuda mucho a la película y se refleja en la pantalla”.

También confesó compartir su gusto por la franquicia cinematográfica con el resto del elenco: “Soy fan de la saga de ‘Jurassic Park’ y nunca habría imaginado ser parte de este universo. Mientras rodábamos la película, todos, incluso Scarlett, decíamos: ‘No puedo creer que estemos haciendo esto’, porque somos la generación que creció viendo la saga”.

Para finalizar, lanzó un mensaje para todos aquellos que siguen sus pasos y buscan hacerse de un nombre dentro de la industria del cine: “Que se empapen de todo: cine, literatura, arte, música. Todo eso estimula los sentidos y se puede usar como un gran recurso, porque las herramientas de un actor son sus emociones y su cuerpo. También que nunca se rindan y sean constantes, porque se enfrentarán a muchos rechazos a lo largo de su carrera”.