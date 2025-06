¡Le respondió! Famosa conductora asegura que Ángela Aguilar “violentó” a Cazzu: esto dijo

Ángela Aguilar ha compartido un incendiario post que ha provocado todavía más el enojo del público, llevándose una serie de comentarios en su contra, tras arremeter contra influencers y periodistas.

Tal parece que la hija de Pepe Aguilar está decidida a no dejarse de las críticas que ha recibido a partir de la controversia en la que se vio envuelta tras confirmar su relación con Christian Nodal, y es que, la cantante no ha dejado de ser señalada como la tercera en discordia de la relación del cantante de mariacheño con Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como ‘Cazzu’.

Cada una de las apariciones de Ángela Aguilar da de qué hablar, pero su más reciente compartido en redes sociales, hizo estallar al público, pese a que hubo quienes la defendieron, expresando el interés de la cantante por alzar la voz ante quienes no dejan de señalarla por su romance con el sonorense.

Kunno y Ángela Aguilar se autonombran las ‘fun-hadas’ ‘Fun-hadas’

La polémica publicación de Ángela Aguilar hacia los periodistas

Hace unos meses, Christian Nodal refrendó su interés por mantener una relación cordial con los medios de comunicación con el lanzamiento de su nuevo álbum y el anuncio de que su madre se convertiría en mánager, sin embargo, parece que Ángela Aguilar siente lo contrario, al menos por la prensa que ha hablado de ella, sumándose a la controversia de la que fue acusada.

Poco a poco y muy a su manera, Ángela Aguilar ha compartido una serie de videos en los que parece responder a los haters, como aquel viral que publicó con Kunno donde se hizo llamar “fun-hada”, pero la polémica estalló cuando la cantante de 21 años, reposteó un clip hecho por sus fanáticos quienes retomaron algunas de las opiniones y comentarios de diferentes periodistas en los que se incluyó a Joanna Vega-Biestro, Ana María Alvarado, Gustavo Adolfo Infante, Maryfer Centeno, y otros influencers.

El clip menciona: “Entrar a sus perfiles y ver que sus videos más vistos son donde la mencionan y por eso crecieron sus cuentas” y al final se lee: “se dice gracias”, mientras se ve uno a uno, a los periodistas que hicieron algún tipo de comentario o informaron sobre algún tipo de situación con Ángela Aguilar y su relación con Christian Nodal.

Joanna Vega-Biestro le responde a Ángela Aguilar

Joanna Vega-Biestro no tardó mucho en reaccionar y respondió de la mejor manera a Ángela Aguilar, a quien tajantemente, le señaló que los medios, en ningún momento han emitido una declaración en su contra y que solo se han limitado a informar y exponer comentarios que provienen del público.

“Está utilizando la bandera de ‘me están violentando’ cuando en realidad nosotros solo hemos informado sobre situaciones que ella misma ha hecho públicas”, dijo Joanna Vega-Biestro para después, señalar que las acciones de Ángela Aguilar, también, de alguna manera, violentaron a Cazzu:“Ella también ha hecho declaraciones polémicas, y en dado caso ella violentó a Cazzu al decir que ella consentía la relación entre ellos”.

Por último, la famosa conductora zanjó: “Gracias, pues sí, porque nos servirá a nosotros pero a ella también. Que su imagen y su comportamiento son polémicos, también. No generado por nosotros, generado por sus acciones. Si no pasara nada, no diríamos nada”.