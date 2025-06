Andrea Legarreta puso fin a las especulaciones que se originaron después de ser captada en una supuesta cita romántica con un misterioso hombre, por lo cual la presentadora de ‘Hoy’ decidió revelar detalles, en especial sobre la identidad de su acompañante.

Andrea Legarreta comparte la verdad detrás de la cita en la que fue captada

Ante los rumores, Andrea Legarreta negó por completo una nueva relación sentimental, señalando que la persona con la que fue captada es su compadre y se conocen desde hace tiempo.

“Es mi compadre, es Polo, es mi compadre. Incluso es uno de mis padrinos de bodas. Él está casado y tiene hijos. Es mi compadre y nos conocemos desde que éramos muy chavos y teníamos mucho tiempo sin vernos”, explicó.

En este sentido, sobre las dudas de una nueva relación en el futuro tras su separación de Erik Rubín, la conductora de televisión aseguró que no tiene prisa en encontrar una nueva pareja, ya que está tomando las cosas con calma.

“En realidad no ando con nadie, de pronto puedo salir a comer, pero él específicamente no, nada que ver. Cuando de verdad vaya a querer salir con alguien, me lo van a espantar. No tengo prisa de nada, al final no tengo un plan, no tengo prisa, no sé si lo necesito o no como tal, yo creo que no lo necesito hoy por hoy”, comentó.

Andrea Legarreta habla por primera vez de los motivos de su ruptura con Erik Rubín

Fue en 2023 que Andrea Legarreta hizo oficial su separación de Erik Rubín, por lo cual después de casi dos años habló sobre el factor que fue desgastando su relación, ya que todo se volvió rutinario.

“Es una cosa de dos, al final es una cosa de dos, a quienes tiene una historia o una pareja, de amistad o de trabajado, o sea, al final cualquier relación si no la alimentas, pues hay un punto en el que se vuelve una costumbre, es una cosa de dos”, explicó.

Finalmente, Legarreta destacó que ambos funcionaban muy bien como equipo al apoyarse en proyectos profesionales; no obstante, su relación pasó a segundo término.

“Son muchas cosas, es el trabajo, yo la verdad es que sí soy muy mamá, entonces quiero pensar que también fue en muchos momentos un distractor importante de la relación de pareja, él se enfrascó a chambear mucho, funcionamos muy bien como equipo, nos adoramos, nos admiramos, pero la historia de pareja se fue diluyendo”, añadió.