Katy Perry y Orlando Bloom habrían terminado su relación y esta sería la prueba definitiva

Otra historia de amor en Hollywood estaría llegando a su fin. De acuerdo con TMZ, Katy Perry y Orlando Bloom han puesto punto final a su relación después de casi una década juntos, una hija en común y una historia que parecía sacada de una película romántica.

Una pareja inesperada que conquistó titulares

Cuando comenzaron los rumores de un posible romance entre la estrella del pop Katy Perry y el actor británico Orlando Bloom en enero de 2016, nadie se lo esperaba. Provenientes de mundos completamente distintos —ella, reina del pop con hits como Roar y Firework; él, ícono del cine gracias a Piratas del Caribe y El Señor de los Anillos—, pronto se convirtieron en una de las parejas más seguidas y comentadas del espectáculo.

Tras un breve rompimiento en 2017, retomaron su relación con más fuerza y, en 2019, Bloom le propuso matrimonio a Perry durante una romántica velada de San Valentín. Un año más tarde dieron la bienvenida a su hija Daisy Dove Bloom, fortaleciendo lo que parecía una unión inquebrantable. Sin embargo, el amor no siempre es suficiente, y ahora, en pleno 2025, la pareja habría decidido tomar caminos separados.

Aunque no han hecho una declaración pública, TMZ asegura que la relación ha llegado a su fin. El actor habría reaparecido como un hombre oficialmente soltero en la lujosa boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, Italia. Según el medio, Orlando está “listo para seguir adelante”, y se dejó ver disfrutando con amigos como Leonardo DiCaprio, bailando y celebrando como si se tratara de su debut como soltero.

Por su parte, la ausencia de Katy Perry en el evento —justificada por su gira mundial Lifetimes Tour— no hizo más que alimentar los rumores. En paralelo, la cantante ha rentado su millonaria mansión en Montecito, California, misma propiedad por la que luchó legalmente para tener un espacio donde criar a su hija junto a Bloom. Según Daily Mail, quien ahora habita la propiedad es nada menos que el actor Chris Pratt, lo que sorprendió a muchos por el valor simbólico de esa casa en la vida de la artista.

¿Qué pasó entre ellos?

Fuentes cercanas aseguran que sus apretadas agendas y la diferencia de prioridades influyeron en el desgaste de la relación. El propio Bloom reconoció en una entrevista con Flaunt Magazine que vivían en “piscinas diferentes” respecto a sus carreras, y que a veces era difícil encontrar un punto de conexión. Además, se ha reportado que el actor no estuvo de acuerdo con la reciente misión espacial de Katy con Blue Origin, iniciativa que generó críticas hacia la cantante y que, según insiders, generó tensión entre ambos.

Aunque muchos medios ya dan por hecho el rompimiento, otras fuentes cercanas aseguran que aún hay esperanza. “Katy no quiere rendirse”, reveló un insider a The Sun, señalando que, pese a vivir vidas separadas desde hace meses, el amor entre ellos aún no ha desaparecido del todo.