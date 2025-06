“Estoy harta”: Ana Bárbara asegura que hijo de Mariana Levy “la grabó” y lo acusa de esto

En 2023, la relación de José Emilio Levy y Ana Bárbara se fracturó cuando acusó a la pareja de Ana Bárbara de ser un hombre violento que maltrataba a sus hermanos, específicamente al menor de ellos, José María, lo que generó una fuerte polémica de la que la cantante prefirió mantener silencio.

PUBLICIDAD

“No me gustaba cómo los trataba, especialmente a mi hermano Chema, cuando yo iba a Los Ángeles a visitarlos, pues, yo me daba cuenta de cómo les hablaba, de cómo les gritaba, de cómo eran sus castigos, está bien que castigues a tus hijos, pero hay de castigos a castigos”, relató a ‘De Primera Mano’ en agosto del 2023.

Sin embargo, en recientes entrevistas, el joven de 20 años, expresó su arrepentimiento y su deseo por reconciliarse con la mujer que fungió como una figura materna para él, depsués de la muerte de su madre, Mariana Levy:

“La relación con Ana Bárbara en algún momento va a volver a funcionar. Voy a volver a tener relación con ella, estoy seguro”, además destacó las cualidades de la cantante: “Ella es una persona muy madura e inteligente y si hace las cosas sabe por qué las hace”.

Ana Bárbara Imagen de Instagram: @anabarbaramusic

Ana Bárbara estalla ante la polémica con José Emilio Levy: esto dijo

Con gran dolor, Ana Bárbara rompió el silencio por primera vez sobre la situación que enfrentó con José Emilio Levy, abordando de una vez por todas, los cuestionamientos que durante estos años se le han hecho y ella ha optado por callar.

“Quiero ser clara y contundente con eso de una vez por todas. Si la situación con Emilio está como está es porque, -y él lo dijo y lo reconoció y solamente voy a hacer réplica de lo que él confesó porque yo lo confronté-, él fue a mi casa, que es casa de mis cinco hijos, y me grabó. Me grabó a mí y trató de vender la nota…”, dijo Ana Bárbara en declaraciones retomadas por Venga la Alegría.

ana-barbara-hijos-t.jpg

Y zanjó: “Es lo último que voy a hablar de esto y yo, perdón, tengo que poner espacio y lugar de cuando no me cuidan porque yo también soy humana, yo también me pongo triste, yo también lloro, canto y bailo…”.

PUBLICIDAD

La también conocida como ‘Reina Grupera’ aseguró que está harta y dolida por las acciones de José Emilio Levy: “No lo había querido decir porque ya estoy harta, pero no soy yo. Él vino a mi casa, que era su casa, y es un adulto y pregunten si alguna vez, lejos de pedirme perdón, fue y distorsionó todo con una bola de estupideces para cambiar la atención a otra cosa, a otro lado. No, yo también soy humana y soy una madre dolida y mi pecho no es bodega. Se acabó, no voy a hablar más…”.

Y, al borde del llanto, Ana Bárbara refrendó su compromiso con los hijos de Mariana Levy: “No solamente fui, sino soy y seguiré siendo la madre en la tierra de esos niños, porque yo me comprometí hace 19 años a hacerlo, porque a mí Paula un día me dijo, con tres años de edad, y se me hace un nudo en la garganta: ‘¿Te puedo decir mamá?’. Yo le dije: ‘Sí’… Yo no juego con la maternidad, ni con ser hija, ni con ser esposa, ni con ser pareja…”.