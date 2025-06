Hijo de Mariana Levy reaparece vestido de mujer y esta sería la razón detrás

José Emilio Levy ha vuelto a acaparar los titulares, pero esta vez, no son las polémicas que enfrenta tras sus declaraciones sobre su relación con Ana Bárbara, sino por una aparición que llamó la atención y por la que aseguran que está siguiendo los pasos de su madre, la fallecida actriz y cantante, Mariana Levy.

PUBLICIDAD

Apenas el año pasado, el hijo de Mariana Levy estuvo en el ojo del huracán luego de hacer controversiales declaraciones sobre Ana Bárbara, acusando a su pareja, Ángel Muñoz, de maltratar a sus hermanos y a él, incluyendo en estas severas acusaciones al menor de ellos, José María, señalando “castigos de militar” y revelando supuestas conductas violentas de este hombre.

Ana Bárbara y sus hijos Instagram: @anabarbaramusic (Instagram: @anabarbaramusic)

Hijo de Mariana Levy reaparece vestido de mujer

Sin embargo, esta polémica se pausó por una reciente aparición que José Emilio Levy hizo, y es que, la revista TVyNovelas, compartió una serie de imágenes en las que se puede ver al nieto de la fallecida Talina Fernández, portando un vestido blanco, peluca rubia y maquillaje, dando de qué hablar.

Hasta ese momento las razones que lo habrían llevado a hacerse este abrupto cambio de look no habían quedado claras, al menos no hasta ese momento, que las fotografías ya habían empezado a rodar, provocando incluso la preocupación por el joven, sin embargo, fue José Emilio Levy, quien finalmente, dejó ver el motivo que lo orilló a cambiar su aspecto.

Como bien es sabido, José Emilio Levy, está preparándose en el CEA para seguir los pasos de su madre en la actuación, de ahí, que el joven de tan solo 20 años, apareciera por los pasillos de Televisa San Ángel, vestido de mujer.

José Emilio Levy, hijo de Mariana Levy Instagram (Instagram)

En una imagen que el hijo de Mariana Levy compartió a través de sus redes sociales, y sin dar mayores declaraciones, dejó ver la razón por la que apareció vestido de mujer, con una foto en la que se puede ver a José Emilio Levy posando de perfil con este atuendo, en el que el joven reveló estar personificando a su hermana Paula Levy, a quien incluso, etiquetó en su 'Insta Storie’, aclarando la situación.

Esto, además, dejó ver que el joven se mantiene firme en continuar con el legado de su madre, formando parte de la televisión, siendo una de las jóvenes promesas de la actuación en México que, es muy probable, forme parte de algún proyecto muy pronto.

PUBLICIDAD

Ana Bárbara envía mensaje a José Emilio Levy

Tras ventilar algunos detalles familiares, José Emilio Levy se mostró arrepentido de su distanciamiento con Ana Bárbara, a quien aseguró: “lo cobijó como una madre”, mostrando su intención por reconciliarse con la mujer que fue para él como una figura materna tras la muerte de su madre Mariana Levy, expresando:

“La relación con Ana Bárbara en algún momento va a volver a funcionar. Voy a volver a tener relación con ella, estoy seguro”.

Además, negó intentar extorsionar a Ana Bárbara como su padre, José María Fernández ‘El Pirru’ habría declarado en el pasado, asegurando que si bien, estuvo en contacto con una revista, en sus intenciones no estaba exponer a la cantante, además de sincerarse sobre su arrepentimiento.

Hijo de Mariana Levy en su rebeldía dañó la relación con Ana Bárbara El joven asegura amar a su madre de crianza (Instagram: @emiliolevyy / @cristian_pinoargote)

Por otro lado, Ana Bárbara se mostró dolida por la actitud de José Emilio Levy, sin embargo, refrendó su papel de madre con los hijos de Mariana Levy.

“Y no lo había querido decir porque no… ya estoy harta. Pero no soy yo. Él vino a mi casa, que es su casa, era su casa, y es un adulto. Y pregunten si alguna vez… Lejos de pedirme perdón, fue y distorsionó todo con una bola de estupideces para cambiar la atención a otra cosa, a otro lado. Y no, yo también soy humana y soy una madre dolida. Perdón, pero yo, con mi pecho, no soy bodega. Se acabó y no voy a hablar más”.