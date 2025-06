¡La hicieron estallar! El nuevo ‘apodo’ de Lucero Mijares por el que no se quedó callada : así respondió

Este look de la joven encantó en redes y la hizo recibir miles de halagos

El gran talento vocal de Lucero Mijares y su incomparable carisma, la han colocado como una de las jóvenes promesas de la música en México, que sin duda, está lista para continuar con el legado de sus padres, imponiendo su propio sello, eso sí, respaldada por los cantantes, que en más de una ocasión la han apoyado.

Sin embargo, su éxito como cantante, se ha visto opacado por la ola de críticas que han hecho en su contra sobre su aspecto físico, demostrando que, a la sociedad, todavía le falta mucho por aprender acerca de las opiniones que se lanzan en contra el físico de las personas.

Lucero Mijares

En distintas ocasiones, Lucero Mijares ha resaltado la importancia del apoyo de sus padres, quienes le han ayudado a enfrentar las críticas, la misma situación de la que ha hablado su madre, en una entrevista con ‘HOLA!’:

“Ella es como muy segura de sí misma, muy auténtica, ella es muy fuerte, tiene un carácter muy firme, tiene muchos valores que le hemos inculcado, tiene esta fuerza de alma, de corazón, esta inteligencia emocional, que a mí me sorprende muchísimo, porque es verdad que los jóvenes hoy en día pueden verse, ser vulnerables con todas las cosas que existen ahora, las redes sociales, los comentarios, las personas opinando, todo el mundo habla de todo el mundo, pero es parte de una vida pública”.

Lucero Mijares responde a quienes la llaman ‘nepo baby’

A pesar de la forma en la que Lucero Mijares ha sabido evadir los malos comentarios, esta vez, la joven tuvo que enfrentar un incómodo cuestionamiento en la que la periodista, Berenice Ortiz, le preguntó sobre el nuevo apodo con el que los internautas estarían señalándola.

Ahora, Lucero Mijares no es señalada por su físico, sino que internautas han empezado a llamarla ‘nepo baby’ un término que es generalmente utilizado para los hijos de famosos, que tienen beneficios en la industria o un acceso mucho más fácil, gracias a los contactos de su familia.

Por ello, la joven aprovechó el momento para aclarar la situación que enfrenta y aseguró que, si bien, tiene el apoyo, no ha sido tan sencillo como algunos creen.

“Creo que está padre tener este escalón y creo que también depende mucho, lo diré modestamente, el talento de la persona. Siento que hay hijos de artistas que han querido cantar o bailar y no por ser hijos de artistas son famosos, creo que también depende mucho de eso porque la gente, especialmente en México, aporta muchísimo y apoyan demasiado, pero luego sí son mala onda”.

Por otro lado, Lucero, defendió a sus hijos de los señalamientos de ‘nepo babies’ durante una transmisión en vivo con Manuel Mijares: “Nuestros hijos no son artistas porque son hijos de artistas, porque hay gente por ahí diciendo: ‘Claro, porque son hijos de artistas’, a ver, no sean envidiosos ni traumados, se calman. Son artistas porque lo traen adentro (…) Entiendes cuando una persona tiene una vocación, sea hijo de famoso o no. Tiene ese arte ahí y lo tiene que sacar, entonces qué padre que a la gente le guste y se los agradecemos mucho”.