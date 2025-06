Pepe Aguilar respondió a las acusaciones de Gussy Lau, exnovio de Ángela Aguilar, ya que el reconocido compositor señaló que tienen su carrera congelada como parte de un contrato que firmó hace tiempo, por lo cual el intérprete de “Por mujeres como tú” habló al respecto.

Pepe Aguilar enfrenta al exnovio de Ángela Aguilar por el supuesto boicot a su carrera

En medio de la controversia que enfrenta su familia, Pepe Aguilar compartió una entrevista con Pati Chapoy, en donde habló sobre las declaraciones de Gussy Lau, explicando que todo se trata de un contrato de exclusividad que tiene contiene ciertas cláusulas.

“No soy el abogado de la compañía. Es un contrato de exclusividad, normal y entiendo que tenía ciertas cláusulas de su obra”, dijo.

Al respecto de los señalamiento sobre tener congelada su carrera, el intérprete aseguró que pondrá más atención en el caso para que todo pueda solucionarse.

“Si se quiere salir, yo no quiero tener nada a fuerza, pero si alguien firma algo, a veces puede parecer injusto o no, le voy a poner atención y lo que sea justo es lo que se va a hacer. Yo no vine a esta vida a fregar a nadie”, explicó.

Exnovio de Ángela Aguilar expone contrato con Pepe Aguilar que le impide lanzar música

Durante un encuentro con diversos medios de comunicación, Gussy Lau aseguró que hace un tiempo firmó un contrato con Pepe Aguilar, mismo con el que trabajó para grabar y producir un disco; sin embargo, luego de la polémica que se desató con Ángela Aguilar, decidieron distanciarse.

“Cuando todo estaba bien, el plan era lanzar el disco. Se grabó y Pepe lo produjo. Pero cuando ocurrió el escándalo, hubo una separación entre nosotros y dijimos: cada quien por su lado. El problema es que existe un contrato, y ese contrato hay que terminarlo”, explicó.

Ante los cuestionamientos sobre mantenerlo congelado dentro de la industria, el compositor no lo dijo explícitamente, pero aseguró que no puede lanzar música o cerrar un trato con una disquera por el contrato que aún tiene vigencia con Pepe Aguilar.

“Me encantaría decirte que no. Me encantaría decirte que puedo sacar mi música, pero no porque tengo un contrato. Se supone que iban a sacar mi música, pero no la van a sacar. Entonces no la sacan y no puedo sacarla, y me han buscado disqueras como Universal, Sony para sacar música y no se puede. ¿Cómo le llamo a eso?“, señaló.