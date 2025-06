Pepe Aguilar lanzó una serie de contundentes comentarios sobre los haters donde incluso hizo una analogía sobre las cucarachas, en la que terminó por zanjar la ola de críticas que de los que ha sido blanco, desde que su hija anunció su relación con Christian Nodal.

En una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, Pepe Aguilar aclaró los rumores de los que se ha visto envuelto, desde que su hija confirmó su romance con Christian Nodal, del que usuarios, especularon, fue el resultado de una infidelidad a Julieta Cazzuchelli, con quien tuvo una relación que duró poco más de dos años y dio la bienvenida a su primera hija.

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar Imágenes de Instagram: @pepeaguilar_oficial y del canal de Youtube de Mariano Osorio

Pepe Aguilar se compara con una ‘cucaracha’ por esta razón

En esta entrevista, que ya se encuentra disponible a través de YouTube, donde defendió su trayectoria profesional y lanzó un mensaje a los haters.

El cantante expresó que tiempo atrás, el internet era un punto perfecto donde la gente podía estar conectada, sin embargo, empezó a tornarse en un lugar oscuro que, como él mencionó, los medios de comunicación contribuyeron a que el hate se hiciera más fuerte.

“Era una cosa bien bonita estar conectado. Era una cosa bonita poderle hablar a un presidente, a un artista...” y añadió: “Se volvió un WC de tus traumas. Y eso hay que entenderlo, también mucha gente tiene razón de estar tan enojada. Porque la desigualdad es brutal y tienes que sacar el coraje de alguna manera. Son güeyes que no tienen nada que hacer y se dedican a eso nada más”.

Además, resaltó cómo es que se ha blindado del hate en redes sociales, comparándose con una cucaracha: “Porque unos güeyes ahí me quieren cancelar... que cancelen a su abuelita. A mí no me pueden cancelar. Ya han tratado, ¿eh? Sí, y un montón de veces, pero soy como las cucarachas después de una guerra nuclear”.

Por otro lado, el cantante señaló lo que le ha funcionado para su paz mental, teniendo como referencia que “no le debe nada a nadie y le debe todo a su trabajo”:

“Me ha funcionado muy bien para mi paz mental y no le debo nada a nadie. Nadie. Yo me debo a mi trabajo y no he hecho el mal a nadie” y agregó: “A la gente no le gusta que seas independiente, que te puedas rascar con tus propias uñas, que no tengas que andar pidiendo de rodillas cosas”.