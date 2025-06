“Llora Nodal”: el sexy look dorado de Cazzu con el que tuvo un ‘amoroso’ reencuentro con su ex

Luego de que Cazzu terminara su relación con Christian Nodal, internautas no solo mostraron su apoyo a la argentina, también esperaron que esta separación le diera una segunda oportunidad en el amor con su ex, Tomás Manuel Campos, también conocido como C.R.O. con quien sostuvo un romance que duró aproximadamente tres años.

PUBLICIDAD

En redes sociales, se ha empezado a viralizar un video en el que se puede ver el reencuentro de Cazzu con C.R.O. que ha causado furor, y es que, hay quienes aseguran que hubo gestos de “amor” entre ellos, dejando algunas teorías que si bien, pueden emocionar al público, la última palabra queda en los cantantes.

Cazzu y C.R.O Instagram (Instagram)

Esta nueva colaboración llega luego de que en el mes de mayo, ambos fueran captados sobre el escenario, compartiéndose algunas señales de las que unos aseguraron, hubo atisbos de amor, lo que para los fans, significaría que, tanto Cazzu como C.R.O. estarían abriéndose a la posibilidad de retomar su amor que terminó en 2019.

En aquel momento, las especulaciones saltaron luego de que Cazzu, entonara durante un concierto: “Las exs de mi chico van a verme al show”, mientras volteaba a ver a C.R.O. quien se encontraba entre el público.

El sexy look dorado con el que Cazzu se reencontró con su ex

Cazzu ha vuelto a alimentar los rumores de una posible reconciliación entre ella y su expareja, el cantante C.R.O., esto luego de que la argentina apareciera en el escenario del Movistar Arena en Argentina interpretando los primeros versos de ‘After House’ que enloqueció al público quienes observaban como poco a poco se iban acercando cada vez más, haciendo estallar las teorías sobre una posible nueva oportunidad en el amor para ambos.

Fue así que la originaria de Jujuy, apareció en el escenario del Movistar Arena, como invitada especial al show que cerraría la gira de C.R.O. donde Cazzu, supo como encender las redes apareciendo con un sensual conjunto, muy ad hoc a su estilo con un sexy atuendo que donde lució una minifalda estilo pareo de tela brillante de la cual caía una pequeña parte sobre su muslo, al que sumó un deslumbrante top de escote pronunciado.

En el video que se ha ido difundiendo en redes sociales y que poco a poco se ha hecho viral, muestra a Cazzu acercándose poco a poco hasta el punto del escenario donde se encontraba C.R.O., provocando la euforia de los fanáticos, quienes respondieron un gran grito ante este encuentro.

PUBLICIDAD

Los fans de Cazzu no tardaron en reaccionar a este encuentro y al sexy look que presumió junto a su ex pareja diciendo:

“Se imaginan ser CRO y venir ver caminando a cazzu de esa manera con tremendo outfit cantando?”, “C.R.O: ¿Por qué eres tan coqueta mi amoooor CAZZU: Porque eres mi novio C.R.O.”, “outfit para ver a mi ex”, “Cazzu parece una Winx, es demasiado hermosaaaaa”, “Cazzu tuvo una oportunidad y la aprovechó re bien, ese outfit todo que ver”.