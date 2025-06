Video: Mamá de Gala Montes reacciona tras ser acusada de arruinarle la carrera a la actriz

Este sábado 14 de junio se llevó a cabo la tercera marcha del Orgullo LGBTQ+ de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Crista Montes, Mario Bezares, Brenda Bezares, Jessica Esotérica, May Flowers (luchador), entre otros fueron los encargados de marchar desde el Metro Normal hasta al Parque Salesiano para encabezar el desfile del orgullo LGBTQ+, en el marco del mes del pride.

En un encuentro con los medios de comunicación, la mamá de Gala Montes fue consultada acerca de las críticas que la señalan de haberle destruido la carrera a la actriz.

Mamá de Gala Montes reacciona tras ser acusada de arruinarle la carrera a la actriz

En entrevista con algunos reporteros, Crista Montes dijo que no es una incongruencia que busque reconciliarse con su hija, a la vez que acudió con Adrián Marcelo a una entrevista y que este le ofreciera trabajo.

A lo que respondió que no le parece contradictorio, pues sus hijas han declarado que no quieren saber de ella, por lo que no sería incongruente si busca al regiomontano.

Además negó ser la responsable de que la carrera de Gala Montes no esté despuntando, esto luego de que la artista informara a través de sus redes sociales que se suspendieron todos sus conciertos.

Los periodistas también le preguntaron su opinión tras ser acusada en las redes de encabezar un movimiento de la diversidad sexual y no aceptar la bisexualidad de su hija.

Crista Montes niega tener problemas con Gala

Por otro lado, dijo que no tendría ningún problema si en la marcha gay del próximo sábado 27 de junio, se encuentra a su hija, pues asegura que ella no tiene diferencias con ella.

Por lo que habrá que esperar a ver si hay reconciliación tras varios meses distanciadas.

Información: Diego Reyes