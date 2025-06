Muere querida conductora de la época dorada de MTV a los 52 años: ¿Cuál fue la causa?

La industria del entretenimiento se viste de luto ante el sensible fallecimiento de una destacada conductora de MTV, que fue parte de la época dorada del canal. La presentadora perdió la batalla contra una terrible enfermedad y fue despedida con un mensaje desgarrador de parte de su familia, así como de MTV.

Ananda Lewis, querida conductora de la mejor época de MTV, falleció a los 52 años, por lo que fue despedida con tristeza y dolor por su hermana, quien fue la encargada de hacer pública la noticia a través de una publicación en redes sociales: “Ella es libre y está en sus brazos celestiales. Señor, descansa su alma”.

MTV también le dedicó un mensaje a Ananda, en el que se destacó su trayectoria profesional y su entrega: “Nos entristece el fallecimiento de la querida VJ de MTV, Ananda Lewis. A través de sus presentaciones y entrevistas, Ananda contribuyó a la formación de una generación de fanáticos de la música. Acompañamos en el sentimiento a su familia y seres queridos”.

¿De qué falleció Ananda Lewis, famosa conductora de MTV?

Ananda Lewis falleció a causa de cáncer de mama, enfermedad que se le diagnosticó en 2020. Para ese momento, se indicó que el cáncer ya se encontraba en etapa III, pues durante años prolongó la realización de una mamografía debido al miedo que le provocaba la radiación, por lo que sin saberlo, permitió que la afección avanzara.

Para 2024, anunció a sus seguidores que el cáncer avanzó a etapa IV y aseguró que no se sometería a una mastectomía doble, ya que confiaba en la inteligencia de su cuerpo para deshacerse de las toxinas de manera natural y destacó que la prevención es la verdadera cura para enfermedades tan agresivas como esta.

La conductora deja un gran legado en la industria del entretenimiento, pues fue parte de producciones de la talla de ‘Teen Summit’, ‘The Insider’, ‘While you were out’ y ‘America’s to Dog’, además de los programas de MTV de los que formó parte.