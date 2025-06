¿Infidelidad o alcoholismo? Surgen escandalosas teorías sobre el supuesto divorcio de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo

En medio de los rumores de divorcio de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, estalló la noticia de que el actor había decidido desactivar su cuenta de Instagram, y si bien, se desconocen las razones por las que tomó esa decisión, algunos han empezado a relacionar esta acción con la ola de rumores sobre su matrimonio con la hermana de Chacho Gaytán.

Vale recordar que este fin de semana, Biby Gaytán compartió fotografías de la boda de su hija, Ale Capetillo con Nader Shoueiry, que se realizó en una hacienda de Hidalgo el 24 de mayo, donde dedicó un emotivo mensaje en el que incluyó a todos los miembros de su familia, menos a Eduardo Capetillo, desatando una ola de especulaciones sobre el futuro de su matrimonio con el actor.

Si bien, Lalo Capetillo negó los rumores sobre la separación de sus padres, cuando fue abordado por los medios de comunicación, diversas acciones darían cuenta de la situación que enfrenta la pareja, que ha acaparado los titulares desde su ausencia en la boda civil de su hija que tuvo lugar en Madrid, España.

“A cada ratito a mis pobres papás les sacan (noticias falsas). A mi papá a cada rato lo matan. De repente nos dicen ‘oigan, ya se murió su papá’. Y yo ‘¡qué la canción!’. Ahí andan los dos; están contentos los viejos” y zanjó Eduardo Capetillo Jr. a la revista ‘People’: “Que yo sepa no (se están separando). No me han comentado, no me han enviado el memorándum. Ahí andan, están muy contentos”.

Surgen escandalosas teorías sobre el supuesto divorcio de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo

En medio de los rumores sobre la supuesta separación de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, nuevas teorías han comenzado a surgir, y algunas son más escandalosas que otras, pues mientras unos aseguraban que era una posible crisis derivada de la supuesta celotipia del actor, fue una influencer quien dio a conocer una versión completamente distinta a la que conocemos.

Fue Jacqueline Martínez, más conocida como ‘Chamonic’ en redes sociales, quien se ha posicionado como una influencer especializada en farándula, quien reveló que supuestamente Eduardo Capetillo estaba en rehabilitación por supuesto alcoholismo, aunado a problemas económicos que habrían sido la razón por la que no pudieron viajar hasta Madrid a la boda de su hija.

Alejandra Capetillo junto a sus hermanos Eduardo y Ana Paula. Instagram: @eduardocapetillog (Instagram: @eduardocapetillog)

“Eduardo, Capetillo y Biby Gaytán nunca fueron a la boda al civil de su hija Alejandra, número uno por problemas económicos, ellos no tienen la solvencia económica para que viajen todos a un evento como este; dos Eduardo Capetillo está en rehabilitación por el alcoholismo; y tres ellos están separados, pero viviendo juntos porque Biby apoya a su ex en este proceso de rehabilitación, al igual que al hijo que también tiene ese problema con el alcohol, según me dicen gente muy cercana”.

Además, la influencer pidió no considerar la boda que tuvo Alejandra Capetillo con Nader Shoueiry en México, como religiosa, pues no hubo un sacerdote, además de que su esposo no comparte la misma religión.

“¿Alguno de ustedes vieron que Alejandra Capetillo entró a una iglesia? ¿Ustedes vieron que había un sacerdote, dando alguna bendición?… Un sacerdote no puede oficiar una misa fuera de una iglesia, pero aquí no hubo ni una iglesia ni un sacerdote ni una boda religiosa, esto fue como una ceremonia, un ritual, no sé, pero Alejandra Capetillo no se casó a la iglesia, eso está clarísimo. El marido no es de la misma religión para empezar".

Mientras tanto, la última aparición de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo juntos, fue a través de un video en colaboración con ‘Natura’, donde ambos presumieron matching outfits.