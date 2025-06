Joven exhibe a Christian Nodal por intentar conquistarla y luego cambiarla por Belinda

Por medio de TikTok, una joven llamada Ivana Carolinna compartió la historia de su breve romance con Christian Nodal, previo a que el cantante se decidiera por Belinda. El video se volvió viral, pues en este revela que el sonorense incluso le escribió una canción y destacó la manera en la que terminó su romance.

La joven detrás de la cuenta de TikTok @ivanacarolinna compartió una historia con sus seguidores: “Empezamos a cotorrear de compas, chido, así duramos un ratito tranqui, después al mes ya empezó coquetón, cool, la neta no me quejaba en ese momento, nos llevábamos muy chido y agarrábamos bastante confianza”.

El vato empezó a contarme muchas cosas personales de su vida, de su familia, de su carrera, de todo. Eso sí, no voy a decir yo también, como que los dos nos abrimos chido. En una de esas estábamos cotorreando de música, yo le conté que iba a clases de composición, y le mandé una rola que escribí, pero en inglés” agregó y confesó que Nodal se dedicó a traducir el tema: “El mismo día el vato me manda: ‘hice mi versión en español de tu canción’. La neta es una gran rola, se las quiero enseñar, pero no quiero que me demanden”.

Christian Nodal Imagen de Instagram: @nodal

¿Por qué terminó el romance entre Nodal e Ivana?

Ivana reveló la circunstancia que provocó el quiebre en su relación: “El vato tiene la realidad bien alterada, sí está denso. Me dice: ‘Se me hizo súper mal pe… que le hablaras a la mamá de mi ex para preguntarle cosas mías, personales, yo te tenía mucha confianza’ y yo: ‘¿quién es tu ex? ¿quién es su mamá? ¿por qué le hablaría a su mamá?’ Ni la topaba y el vato así de: ‘No Ivana, yo creo que es tu edad, no eres lo suficientemente madura’. Y yo: ‘Bro, me llevas como un año”.

Después de esto, el cantante la bloqueó: “Dejamos de hablar y ahí murió. Como a las tres semanas sube que anda con Belinda, digo, yo también me hubiera cambiado por Belinda, no me cambiaron por la Venenito, eso sí está cul…, o sea, con todo respeto”.

“Tengo muchas pruebas de todo porque es buen chisme, pero me da miedo subirlo”, aseguró.