Eduardo Capetillo elimina su cuenta de Instagram, tras rumores de separación de Biby Gaytán

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán se encuentran en medio de la polémica luego de que la semana pasada el periodista Javier Ceriani informara en su canal de Youtube que los actores se estarían separando.

De acuerdo con Ceriani, Biby y Eduardo seguirían juntos para cumplir con compromisos de menciones comerciales que tienen, así como la boda de su hija, la cual ya se llevó a cabo.

En las últimas horas, diversas cuentas especializadas en farándula comenzaron a reportar que la actriz no había etiquetado a su esposo en las fotografías que compartió del enlace.

¿Por qué Biby Gaytán no etiquetó a Eduardo Capetillo en las fotos de la boda de su hija?

Sin embargo el actor ya no tiene cuenta de Instagram, luego de las burlas que recibió el año pasado tras retomar su carrera musical, la cual enfrentó dificultades para vender boletos.

Ahora la influencer Chamonic informó en su cuenta de Instagram que Capetillo no fue incluido en las menciones que hizo Biby en las fotos que compartió de su hija, sin embargo el actor ya no cuenta con un perfil en dicha red social, por lo que no pudo ser mencionado.

La influencer también aseguró que el actor tendría problemas de alcoholismo los cuales está atendiendo.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo hacen anuncio de la boda de su hija

En medio de la polémica por supuestos problemas familiares, Biby Gaytán subió una nueva publicación donde menciona a una marca de trajes charros, la cual habría sido la encargada de los trajes que vistió la familia de Ale Capetillo.

"Aún disfrutando de este momento, gracias por ser parte de él @dinastia_morales , nos vestimos orgullosamente de México 🇲🇽“, fue el mensaje que publicó.

Antes la pareja de actores había hecho promoción de una fragancia, la cual registró más de 3 millones de reproducciones en Instagram.