Estos son los 3 kdramas imperdibles para este fin de semana que sanarán tu corazón roto

En la última década, los dramas coreanos se han apoderado de las plataformas de streaming como una ola imparable. Aunque Netflix ha sido pionero en popularizar estas historias fuera de Asia con títulos como Crash Landing on You o El juego del calamar, en los últimos años Disney+ ha entrado con fuerza al mercado, apostando por producciones coreanas con elencos de primer nivel, guiones conmovedores y una cinematografía exquisita.

Y es que, si estás pasando por una ruptura amorosa o simplemente necesitas un bálsamo para el alma, el catálogo de Kdramas en Disney+ es un tesoro oculto que debes explorar. Aunque algunos de estos títulos no son nuevos, han vivido un resurgimiento reciente gracias a su emotiva narrativa, actuaciones inolvidables y finales que te dejan suspirando.

Aquí te dejamos tres joyas coreanas que te harán sentir abrazada por dentro, ideales para ver (o volver a ver) este fin de semana con una cobija, helado y cero culpas.

Soundtrack #1: amigos, música y el amor que siempre estuvo ahí

Protagonizada por Han So-hee (My Name, Nevertheless) y Park Hyung-sik (Happiness), esta mini serie de cuatro episodios es tan breve como intensa. Soundtrack #1 cuenta la historia de dos amigos de toda la vida que terminan viviendo juntos por dos semanas para colaborar en la creación de una canción. Entre notas, silencios y miradas, lo que parecía ser una amistad sólida comienza a tambalearse ante la posibilidad de algo más profundo.

La química entre los protagonistas es magnética, pero lo que realmente te atrapa es la sutileza con la que la serie trata los sentimientos reprimidos, el miedo al cambio y el poder del arte como catarsis emocional. Si alguna vez te enamoraste de tu mejor amigo y no supiste cómo decirlo, esta historia te va a tocar fibras muy personales.

Ideal para: fans del amor que florece lentamente, con soundtrack precioso y una historia que no necesita gritos para doler bonito.

Snowdrop: amor prohibido en tiempos de tensión

Con una estética impecable y un aire nostálgico que te atrapa desde el primer episodio, Snowdrop es una mezcla de romance, política y tragedia ambientada en la Corea de finales de los 70. Kim Ji-soo (BLACKPINK) y Jung Hae-in (Something in the Rain) protagonizan este melodrama donde una estudiante universitaria es arrastrada a un conflicto imposible tras enamorarse de un hombre que esconde un secreto letal.

La historia de Young-ro y Su-ho no solo es intensa, sino profundamente simbólica. Como la flor que da nombre al drama, su amor florece en medio del invierno, inocente y puro, a pesar del caos que los rodea. Las actuaciones son simplemente magistrales, y aunque fue blanco de polémicas antes de su estreno, Snowdrop se ha ganado un lugar especial en el corazón de muchos fans por su profundidad emocional y representación del amor que desafía lo imposible.

Ideal para: quienes disfrutan los romances trágicos, las lágrimas inevitables y los amores que duelen pero se recuerdan para siempre.

Kiss Sixth Sense: un futuro demasiado intenso

¿Y si al besar a alguien pudieras ver el futuro con esa persona? Eso le ocurre a Ye-sul (Seo Ji-hye), quien accidentalmente besa el cuello de su jefe y ve una visión… bastante candente. Lo que sigue es una comedia romántica con toques de fantasía, tensión laboral y muchas situaciones que pondrán a prueba tu capacidad de aguantar la respiración.

Con una premisa original y actuaciones que equilibran el drama con momentos cómicos, Kiss Sixth Sense se sale del molde de los romances convencionales para explorar la anticipación, la atracción y el destino de una manera muy entretenida. Aunque tuvo un inicio accidentado por razones de producción, la serie logra repuntar hacia el final y dejarte con una sonrisa tonta en el rostro.

Ideal para: quienes creen en las señales, disfrutan del “enemies to lovers” y no le temen al destino.