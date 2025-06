¿Sin colaboración pero unidas? Así sería la relación de Belinda con Cazzu

Mientras el foco mediático se mantiene sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal, por sus actitudes calificadas por internautas como “soberbias”, otra historia comienza a ganar fuerza y simpatía en el mundo del entretenimiento: la inesperada conexión entre Belinda y Cazzu, dos mujeres unidas por un pasado en común, pero también por una posible sororidad genuina, alejada del escándalo.

Ambas atraviesan un gran momento profesional: Cazzu brilla con su álbum Latinaje y Belinda regresó con fuerza al lanzar Idómita, su primer álbum en más de una década. Pero más allá del talento y la música, lo que ha sorprendido al público es un gesto inesperado que podría decir mucho más de lo que parece.

Belinda Belinda celebra el lanzamiento de su nuevo álbum (Instagram)

Belinda le habría enviado regalos a Cazzu e Inti

Un gesto inesperado por parte de Belinda ha sacudido al mundo del espectáculo: según el periodista Javier Ceriani, la cantante mexicana habría enviado una camioneta cargada de regalos costosos a Cazzu y su hija Inti, lo que ha desatado una ola de especulaciones sobre sus verdaderas intenciones.

De acuerdo con Ceriani, los obsequios incluyeron artículos de lujo, juguetes personalizados y ropa marcada con los nombres de Cazzu e Inti. “Una super camioneta llena de ropa, juguetes de alta gama, de lo más exquisito de los niños ricos de México, juguetes personalizados que dicen ‘Inti’, así como la ropa personalizada que dice ‘Cazzu’, llegaron las maletas de regalo, ya están abriéndolas”, destacó.

Para algunos, esto ha sido un gesto de ternura y una clara indirecta hacia Ángela Aguilar.

Cazzu Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

Todas las veces que Belinda ha apoyado a Cazzu

Aunque Belinda nunca ha mencionado directamente a Cazzu o los chismes en los que se han visto envueltas por culpa del escrutinio alrededor de su ex Nodal, los fans han notado varios guiños que sugieren respeto y admiración.

Durante la celebración de su álbum Indómita, Belinda fue cuestionada por el éxito de la rapera argentina en México. “Me encanta que haya vendido sus auditorios nacionales y qué padre. Me siento muy feliz que en México la reciban con tanto amor porque se lo merece”, sentenció.

Cazzu Cazzu habló por primera vez de Belinda y por esto se llevó los aplausos (Instagram)

Pero esta no ha sido la única vez que muestra su apoyo. Tras el anuncio de la boda entre Ángela y Nodal, Belinda compartió un sospechoso mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como palabras de aliento hacia Cazzu: “Amores vienen y van, la vida es un carnaval como lo dijo Celia. No bajes la nota, eres una rockstar, superestrella. Te quieren opacar, no te dejan brillar, porque eres la más bella. No le escribas, no le llames. No respondas los mensajes si te escribe diciéndote ‘I’m sorry’”.

La interacción más directa entre ambas artistas llegó el 19 de marzo, cuando Cazzu estrenó su sencillo Con Otra, una cumbia poderosa que fue celebrada por Belinda con comentarios entusiastas en Instagram: “Increíbleeeeeee la jefaaaaa temazoooooo!!! 🙌🙌”, escribió ‘Beli’, seguido de varios emojis de corazón rojo.

¿Colaboración a la vista?

Aunque por ahora no hay señales de una colaboración musical, la posibilidad no está completamente descartada. Poco antes del lanzamiento del nuevo álbum de Belinda, Cazzu fue cuestionada al respecto y respondió con sinceridad:

“Yo la respeto mucho a las artistas mexicanas, no las conozco, conozco muy poquitas, creo que conozco a Kenia y en algún momento me pude haber cruzado algunos mensajes con Danna, pero yo creo que esas cosas siento que se dan, por lo menos para mí, se dan cuando puedo conocer a las personas.”

Lejos de sonar como un desaire, la respuesta fue celebrada por los fans, quienes destacaron la educación, claridad y madurez con la que Cazzu manejó el tema. Y es que esta conexión entre ambas artistas, sin necesidad de canciones ni escenarios compartidos, ha sido suficiente para que el público imagine lo que sería una poderosa alianza entre dos mujeres que, aunque distintas, han demostrado estar más cerca de lo que muchos creen.