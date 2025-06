¡Se quitó las extensiones! Ángela Aguilar regresa a su antiguo look y se ‘burla’ de los haters con este apodo

¿Indirecta a los haters? Ángela Aguilar hizo una nueva aparición en redes sociales junto a su amigo, Kunno, quien se ha mantenido cerca de la cantante, desde que estalló la polémica por su relación y posterior matrimonio con Christian Nodal.

Uno de los detalles que llamó la atención de esta nueva aparición de Ángela Aguilar en TikTok fue la divertida respuesta a quienes la han criticado, pues, en el clip que compartió Kunno se les puede ver haciendo un baile al ritmo del trend viral de las ‘hadas’ donde se autroproclamaron como las “fun-hadas”.

Ángela Aguilar Ángela Aguilar se fue de viaje con Kunno mientras Cazzu está en México (TikTok)

Ángela Aguilar presume nuevo ‘apodo’ junto a Kunno

Ambos hicieron alusión a la serie de críticas de los que han sido víctimas en redes sociales, respondiendo de una forma divertida ocupando el trend viral del momento que está arrasando en TikTok y que se inspira en Tinkerbell, al que el propio Kunno escribió en la descripción: “Un clásico de Disney”.

La respuesta del público no se hizo esperar y, una vez más, los internautas no tomaron el video como algo divertido, sino como una nueva forma de atacar a Ángela Aguilar y Kunno a quienes los señalaron como “arrastra-hadas”, “esponja-hadas”, “descara-hadas”, “próximamente la deja-hada”, “la engaña-hada”.

Esta no es la primera vez que Ángela Aguilar deja saber que no toma en cuenta la ola de críticas en su contra y que se mantiene fuerte y feliz junto a su familia, sus amigos y su esposo, Christian Nodal, compartiendo una serie de publicaciones y videos donde “responde” a quienes la atacan en redes sociales.

Ángela Aguilar y Kunno se llaman a sí mismos 'las fun-hadas' TikTok: @.kunno

Ángela Aguilar regresa a su antiguo look de cabello corto

Otro de los detalles que llamó la atención fue el corte de cabello que presumía Ángela Aguilar, y es que, luego de varios meses presumiendo una larga melena que rozaba su cintura, retomó su clásico corte bob, que ahora luce unos centímetros más largo.

La cantante ha estado más presente en redes sociales desde que se hizo más estrecha su amistad con Kunno, quien ha publicado algunos detalles de las fiestas familiares de los Aguilar y su convivencia con los esposos.

Hace tan solo unas horas, Ángela Aguilar y Christian Nodal aparecieron en un video de Kunno, donde se les ve viajando en su jet privado, (todavía con su antiguo look) sin embargo, a unas horas de que publicara este tiktok, se puede ver a la cantante, regresando a su antiguo look de cabello corto.

En el clip se le ve vistiendo un conjunto deportivo en color gris de top de tirantes y leggings, además de sostener su cabello por una banda, y es que, vale recordar que, según sus declaraciones, el look de larga melena duraría solo mientras estaba en la promoción de su disco, ‘Nadie Se Va Como Llegó’, pues según detalló, el propio Nodal le pidió regresar a su corte bob:

“Hace poquito me fui a arreglar las extensiones, me las quitaron y me las volvieron a poner. Cuando le mandé una foto con mi cabello normal, me decía: ‘Ya quédate así, por favor’. Y yo así de: ‘Amor, tengo que quedarme así para mi disco, espérate un mes. Ahorita me las quito’”.