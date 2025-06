TXT baila ‘El coco no’: MOA enloquece con el trend más banda del K-pop

¿Quién dijo que los ídolos coreanos no tienen ritmo norteño? TOMORROW X TOGETHER volvió a romper las redes, esta vez no por un comeback ni por su nueva película, sino por atreverse a bailar el viralísimo trend de El coco no, del sonorense Roberto Junior y su Bandeño.

En el clip, compartido en redes por el propio grupo, dos integrantes de TXT aparecen siguiendo la coreografía a ritmo de banda sinaloense. Soobin se entregó con entusiasmo, pero Beomgyu… bueno, Beomgyu es la vibra, aunque muchos fans sospechan que fue “obligado”.

“Explotan demasiado a Beomgyu, se ve que lo arrastraron a grabar esto ”

“¡Soobin está FELIZ, es su momento!”

Las MOA latinas no tardaron en convertir el momento en tendencia, entre risas, amor y teorías conspirativas:

“Los descuido tantito y ya andan bailando banda JAJAJA”

“Esto solo puede significar una cosa: TXT viene a México”.

TXT en las salas de cine en México

Aunque todavía no hay fecha oficial de tour, el grupo acaba de anunciar su película Hyper Focus, que se estrenará en cines mexicanos. Se proyecta del 16 de mayo al 1 de junio en algunas salas de Cinemex en la Ciudad de México, y del 6 al 15 de junio en Guadalajara.

¿Será que el trend fue una pista encubierta de una próxima gira? ¿O simplemente ya se les metió el espíritu de Vaquero Remix? Lo cierto es que TOMORROW X TOGETHER sabe cómo conectar con sus fans latinos, ¡y no hay “coco” que los detenga!