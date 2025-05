¡Toda una dama! Cazzu rompe el silencio sobre Belinda y lo hace con tal clase que fans piden “le enseñe a Ángela”

Cazzu ha vuelto a México y, con su llegada, las especulaciones no se hicieron esperar. Mientras el foco mediático apuntaba al emotivo reencuentro con Christian Nodal y su hija Inti —quien fue vista en brazos de su padre tras meses de rumores sobre una tensa relación y supuestos desacuerdos legales que la propia Cazzu desmintió—, la artista argentina sorprendió con una poderosa noticia: su nueva gira Latinaje en vivo, con la que recorrerá distintos países de América Latina.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la “Nena Trampa” publicó un video en el que adelanta las primeras fechas de su tour, que acompañará el lanzamiento de su álbum Latinaje. En este primer vistazo, se confirmó que visitará Argentina, México, Uruguay, Chile, Perú y Colombia, desatando la emoción de sus fans, que ya esperaban su regreso a los escenarios tras convertirse en mamá.

“No me gustaría alimentar los morbos”: la clase de artista que es Cazzu

Más allá del revuelo por su gira, lo que realmente dio de qué hablar fue su respuesta cuando le preguntaron si estaría dispuesta a colaborar con Belinda, considerando que ambas comparten un pasado sentimental con Nodal. Lejos de caer en provocaciones, Cazzu respondió con total respeto y temple:

“Yo la respeto mucho a las artistas mexicanas, no las conozco, conozco muy poquitas, creo que conozco a Kenia y en algún momento me pude haber cruzado algunos mensajes con Danna, pero yo creo que esas cosas siento que se dan, por lo menos para mí, se dan cuando puedo conocer a las personas.”

Y añadió con mucha clase:

“Kenia me parece un amor, ella sí, he tenido un poco más de relación, pero como siento que más bien lo de Beli es algo que como lo mueve la gente de una forma más morbosa, sí, en verdad, y no me gustaría alimentar los morbos, pero siento que esas son conexiones que se tienen que dar con la música, y a veces se dan y a veces no, y está bien.”

Las palabras de Cazzu fueron recibidas con una ola de aplausos en redes sociales. “WOW cuánta ética la de esta dama. Grande Cazzu”, “Tanto como Belinda y Cazzu se han expresado lindo una de la otra, muy bien por ellas”, “Cazzu dando cátedra de lo que es ser una verdadera artista”, fueron solo algunos de los comentarios. Muchos incluso aprovecharon para comparar su actitud con la de otras figuras públicas: “A diferencia de Ángela y sus comentarios pasivo agresivos, Cazzu es toda una dama” y “Y Ángela en su etapa de imitar a Cazzu en entrevistas pero no le sale”, se lee en redes.

¿Kenia OS y Cazzu juntas?

Otra de las sorpresas que dejó la entrevista fue la mención especial que hizo de Kenia OS, a quien describió como “un amor”. Este gesto despertó nuevas especulaciones sobre una posible colaboración entre ambas artistas, algo que sin duda sería un éxito rotundo entre sus respectivos públicos. Aunque no se ha confirmado nada, el simple hecho de que exista admiración mutua ya tiene a los fans soñando con un tema juntas.

Curiosamente, Cazzu grabó una canción con Belinda hace unos meses por lo que algunos fans aseguran “podría convencer” a Cazzu de colaborar con ella también.

Mientras tanto, en redes sociales algunos usuarios han recurrido a la Inteligencia Artificial para probar cómo sonaría un dueto entre Cazzu y Belinda, ¡y sería un éxito!