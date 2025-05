“Tengo que madurar”: Ángela Aguilar hace incómoda confesión sobre Nodal y ¿una indirecta para Belinda?

Ángela Aguilar continúa con la promoción de su nuevo disco Nadie se va como llegó, pero mientras su estrategia parece querer proyectar una imagen más dulce, amorosa y “familiar”, sus declaraciones siguen desatando polémica.

Desde entrevistas con Mariano Osorio hasta su comentado paso por el programa de Adela Micha —donde fue criticada por comentarios señalados como “de mal gusto”, como decir que Nodal odia a los animales o justificarse con “aún estoy chiquita porque tengo 21 años”—, la joven cantante ha dado mucho material a los internautas. Ahora, una nueva aparición en BuzzFeed Latam ha encendido otra ronda de memes, burlas y comentarios punzantes.

Ángela Aguilar hace inesperada confesión sobre Nodal en el karaoke

Durante una dinámica en la que debía revelar cuál es su canción favorita para cantar en karaoke, Ángela respondió de forma inesperada, dejando frases que se viralizaron de inmediato.

“La de I Will Always Love You de Winnie Houston o Él me mintió. O sea, para el karaoke sí soy muy mala porque estoy acostumbrada a tener mis músicos en vivo que me siguen. Entonces, yo me enojo porque el karaoke no me sigue. Entonces, como que no me funciona”, explicó entre risas.

Pero lo que realmente generó reacciones fue una anécdota sobre Nodal. “Y también, la verdad, tengo que madurar más en el sentido de que yo reacciono tan mal cuando alguien canta feo y cuando alguien se desafina, yo estoy... Yo lo siento así con caridad. Con mi esposo se enojó conmigo el otro día porque fuimos al karaoke y se desafinó. Y yo: ‘Tú te dedicas a esto, no puedes desafinar.’ Cántenme, por favor. Hagamos más memes con mi cara.”

Usuarios en redes no tardaron en reaccionar. “¿Es ilegal caer bien?”, “Esta niña tiene cero simpatía. Muy forzada y cae mal”, “Por qué nunca dice algo simpático”, “Cero risa que se lleve así con Nodal”, “Ahora sí compadezco a Nodal”, “alguien ya quítele el micrófono”, se lee.

¿Indirecta para Belinda? El detalle que no pasó desapercibido

Como si no fuera suficiente, los internautas también encontraron un “guiño sospechoso” en la elección de su canción: Él me mintió ¿Coincidencia o indirecta? Según usuarios, esto podría estar relacionado con el reciente anuncio de la serie Mentiras, que será protagonizada por nada menos que Belinda.

“¿Qué casualidad que mencione Mentiras cuando se sabe que Belinda estará en la serie?”, “¿Cuándo hizo esa entrevista? Porque acaba de salir un avance de la serie con Belinda cantando ‘Él me mintió’”, comentaron varios usuarios, alimentando las teorías de una supuesta provocación sutil.

Aunque Ángela ha intentado mostrarse más cercana, carismática y transparente, sus declaraciones siguen dividiendo opiniones.

Fans acusan a Ángela Aguilar de querer ser como Cazzu

En medio de tantas entrevistas que está ofreciendo Ángela, internautas expresan sus sospechas respecto a las intenciones detrás de esto.

Aunque las comparaciones con Cazzu no son nuevas, una reciente entrevista de Ángela Aguilar ha avivado nuevamente el debate. Según los internautas, la cantante de regional mexicano habría adoptado el tono, la estética y hasta el lenguaje emocional que tanto caracterizan a la argentina.

Aunque podría tratarse deuna evolución naturalen su estilo, los más escépticos lo ven como otra señal de que está “tomando prestada” la identidad de su antecesora.