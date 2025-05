Video: Conductora de ‘Ventaneando’ es atendida de emergencia en vivo por crisis de salud

La salud de Linet Puente vuelve a preocupar a los televidentes, pues al poco tiempo de aparecer en ‘Ventaneando’ con un monitor cardíaco, sufrió una crisis de salud en plena transmisión en vivo, por lo que tuvo que ser atendida de emergencia por el personal médico del programa de TV Azteca.

PUBLICIDAD

Hace unas semanas, Linet Puente llamó la atención de los televidentes al aparecer en ‘Ventaneando’ con un monitor cardíaco. Las especulaciones del público no tardaron en surgir, pues más de uno se preguntó la razón detrás del uso de dicho aparato, de tal manera que la conductora explicó a qué se debía.

“Este aparatito mide la frecuencia cardíaca. Resulta que tengo varios meses que no me he sentido tan bien, se me baja mucho la presión”, aseguró y confesó haber pasado por un episodio en el que incluso no podía hablar, por lo que acudió al médico: “Hace poco tuve un episodio en donde no pude hablar, nos preocupó. Fui a ver al neurólogo, me indicó estudios de laboratorio y luego un electrocardiograma”.

La salud de Linet Puente vuelve a preocupar al público de Ventaneando

Ahora, en las redes sociales oficiales de ‘Ventaneando’, se publicó un video de Linet Puente recibiendo atención médica y se colocó la siguiente descripción: “El día de hoy en el foro Linet Puente tuvo ligeros temas con su presión y acudió el equipo médico a checar que todo estuviera bien”.

En dicho clip, aparece la conductora revelando sus síntomas, que se le atribuyen a la presión arterial baja: “Me siento nauseabunda, mareada y tengo dolor de cabeza”.

Los seguidores de la cuenta de Instagram del programa lanzaron comentarios al respecto, destacando el apoyo para la presentadora de televisión: “Yo creo que las crisis que ha tenido Linet se deben a episodios de ansiedad”, “Recupérate pronto Linet”, “Espero que pronto te sientas mejor, acude al médico”, “Chicos hay que limpiar el foro, se andan enfermando mucho” y “Ojalá no sea nada grave”.