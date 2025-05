“Los trata como animales”: la extraña confesión de Ángela sobre Nodal por la que la tildan de mentirosa

Ángela Aguilar y Christian Nodal están en el ojo del huracán, una vez más (o más bien, nunca han dejado de estarlo). Lo que parecía una anécdota casual sobre mascotas terminó por desatar una ola de críticas, revivir viejos rumores y encender el debate en redes sociales.

Durante una entrevista reciente con el locutor Mariano Osorio, Ángela habló abiertamente sobre su amor por los animales. “Tengo muchos perros, muchos caballos. Soy súper animalera”, dijo con entusiasmo. Pero el tono cambió cuando mencionó a Nodal: “Mi esposo los odia”, comentó entre risas. Aunque intentó suavizarlo, la semilla ya estaba sembrada.

La frase rápidamente se viralizó y provocó reacciones de todo tipo. Mientras algunos lo tomaron como una simple diferencia doméstica, otros fueron más allá: “¿Odiar a los perros? Red flag”, “Esto explica muchas cosas”, “Los narcisistas no soportan a los animales”, se leía en redes sociales.

Ángela Aguilar se retracta

La situación llevó a que posteriormente, en entrevista con Adela Micha, Ángela intentara aclarar su comentario. “No, no lo puedo creer. Pero a Christian no le gustan ni los perros, ni los gatos, ni nada”, dijo Adela Micha, a lo que Ángela rápidamente respondió: “Le gustan mucho, pero los trata como animales. Y yo los trato como mi familia. Yo soy de duermen en mi cama, comen a mis horas, están conmigo, viajan conmigo pero Christian no".

La cantante también reveló que él le puso la regla de que en la cama no puede subir a los perros pero que ella no la cumple. “Yo estoy poco a poco dejando la puerta abierta para que entre. O sea, sé que en el matrimonio se trata de hacer cosas como parejas y llegar a conciliar....pero con mis perros, no”.

La entrevista desató burlas e indignación en redes sociales, con internautas señalando a Ángela de mentirosa. “Ahora miente para cubrir al marido”. “Pero antier dijo que LOS ODIA, ahora sí le gustan?”. “Los trata como animales y yo como familia🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🚩“. ”No que los odiaba ? Jajaja siempre dice algo diferente", expresaron usuarios.

¿La razón por la que Belinda terminó con Nodal?

Belinda Para Belinda sus mascotas han sido lo más importante siempre (Instagram)

Las confesiones de Ángela reavivaron un antiguo rumor que parecía haber quedado en el olvido: la supuesta razón por la que Belinda habría terminado su relación con Nodal. Según el periodista Gabo Cuevas, la cantante habría tomado la decisión tras un episodio de presunto maltrato a uno de sus perros por parte del cantante.

Aunque ni Belinda ni Nodal han confirmado esa versión, los fans no han dejado de señalar “coincidencias” entre el pasado y el presente. Y es que si algo ha caracterizado a Belinda a lo largo de su carrera es su amor incondicional por los animales.

Ángela presumió a su “bebé” con Nodal

Apenas unas semanas después de su boda con Christian Nodal, la cantante celebraba la llegada de un nuevo integrante a su hogar: un adorable cachorro Cocker Spaniel Inglés al que bautizó como Chichi, y al que se refería con ternura como su “bebé”.

Ángela Aguilar Para Ángela Aguilar sus mascotas son prioridad (Instagram)

En una historia de Instagram que rápidamente se viralizó, Ángela compartió una imagen entrañable donde se veía al pequeño perrito durmiendo profundamente. “Estamos formando una familia”, escribió en ese momento, dejando entrever su entusiasmo por iniciar esta nueva etapa al lado de Nodal.

Sin embargo, esa frase cobra ahora un nuevo sentido. Lo que antes parecía una muestra de que ambos compartían el amor por las mascotas, hoy se ve bajo otra luz tras las recientes declaraciones de la cantante.