Cazzu defiende a Ángela Aguilar de los ataques en su contra: “Uno puede cometer errores”

Tras el lanzamiento de su disco ‘Latinaje’, Cazzu regresó a México para la promoción de su nuevo gira en algunos de los escenarios más importantes de nuestro país; no obstante, ante la controversia latente por su polémica con Christian Nodal y Ángela Aguilar, para la cantante argentina fue inevitable hablar del tema.

PUBLICIDAD

Tan solo en junio del 2024, Cazzu y Nodal anunciaron el final de su noviazgo, desatando un sinfín de teorías entre los usuarios, tomando en cuenta que poco después confirmó el inicio de su romance con Ángela Aguilar, misma con la que contrajo nupcias casi de inmediato.

Cazzu / Christian Noday y Ángela Aguilar Instagram: @cazzu / @angela_aguilar_ (Instagram: @cazzu / @angela_aguilar_)

Cazzu defiende a Ángela Aguilar de los ataques en su contra

Ante la polémica que se ha generado, Ángela Aguilar ha sido una de las más afectadas, ya que la han señalado como la tercera en discordia durante la relación pasada de Nodal, es por ello que durante un encuentro con la prensa mexicana, la intérprete argentina comentó que esa controversia debería terminar para no seguir perjudicando a las personas equivocadas.

“Veo muy injusto que muchas cosas que estuvieron mal han recaído sobre ella, no lo apoyo en absoluto. Siento que uno puede cometer errores o tomar decisiones. Yo no puedo defenderla porque, en realidad, no es mi posición tampoco, lo que sí me parece es que los problemas más importantes son, no problemas, las cosas que más me importan es que se cumplan los derechos de mi hija nada más y mis derechos, y que no se me niegue nada de mis derechos”, explicó.

Por otra parte, ante las especulaciones que surgieron sobre la custodia de su hija, Cazzu señaló que no tiene ningún problema en que la menor tenga un acercamiento con Ángela Aguilar, tomando en cuenta que es la pareja de Christian Nodal.

“Es la vida de su papá y su esposa, me parece que yo no podría involucrarme en eso, esa es la vida de él y él es su papá, y tanto como los derechos que tengo yo de acercar personas a mi vida, él también los tiene”, añadió.