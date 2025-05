Video: ¿Alana Flores anuncia su retiro de las redes sociales tras filtración de falsas fotos íntimas?

Alana Flores se convirtió en tendencia en las últimas horas, luego de que se viralizara que existían supuestas imágenes íntimas de la influencer.

En el video de 3 minuto de duración, Alana comenta que tras lo sucedido, siente que el mundo se ha convertido en un caos sin control, por lo que decidió abrir su corazón con sus seguidores.

“Hay una imagen falsa de mi que está siendo distribuida en redes sociales y que ha sido alterada sea por inteligencia artificial o una persona”, aclaró la streamer.

Alana Flores aclara que no tiene ninguna cuenta de contenido para adultos

La experta en deportes continuó leyendo una carta asegurando que los videos que circulan en plataformas de contenido íntimo, usaron su cara.

“No soy yo es una imagen en la que utilizaron mi cara y está siendo alterada porque esa imagen no es real, nunca me la tomaron y nunca pasó” dijo triste la joven.

Además compartió que ya había vivido antes esta situación pero no de grave manera como ahora.

“Nunca había llegado a tal gravedad, no tengo fotos ni videos haciendo actos sexuales. No tengo fotos desnuda y tampoco tengo o he tenido OnlyFans o algo por el estilo”, sentenció.

Por lo que la distribución de dicho contenido, la cual es un delito, la hace sentir mucho coraje e impotencia.

Alana desesperada declara que ya no sabe qué hacer

Decepcionada la influencer comentó que había pensado que ya le había sucedido lo peor en la vida, pero lo que está viviendo le hace ver que las cosas pueden estar aún más mal.

Además declaró que la situación la ha atraído problemas físicos y psicológicos, por lo que se encuentra atendiéndose.

“Esto es algo que me ha comenzado a repercutir en la salud física, siento que estoy atrapada en un círculo de odio que no llega a su fin” dijo.

“Ayer tuve una consulta en el hospital porque tengo años yendo con la psicóloga y ya un rato con la psiquiatra, porque quiero mejorar y aun así a veces se siente que no puede avanzar estando rodeada de tanta contaminación”.

Por último se cuestionó si vale la pena continuar en las redes sociales, aunque dijo que se mantiene porque le gusta.

Y advirtió que se enfocará en las peleas de box que tiene pendientes, una de ellas contra Gala Montes.