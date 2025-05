Famosa influencer sufre ataque cardíaco en plena transmisión en vivo

Eugenia Cooney encendió las alarmas entre sus seguidores, pues sufrió una crisis de salud en plena transmisión en vivo, esto tras varios años luchando contra trastornos de la conducta alimentaria. Usuarios de internet indicaron que la creadora de contenido pudo haber sufrido un “mini paro cardíaco”.

Gracias a su contenido relacionado a tips de belleza y moda, Eugenia Cooney ha logrado perdurar por varios años como una influencer reconocida. No obstante, su aspecto deteriorado a causa de los trastornos de la conducta alimentaria que padece también la han vuelto el centro de atención, pues sus seguidores han demostrado sus ganas de ayudarla.

De esta manera, en Instagram ha logrado reunir 728 mil seguidores, mientras que en Youtube cuenta con 2.13 millones de suscriptores y en TikTok tiene 2.8 millones de seguidores que están pendientes de su estado de salud y acusan a su madre Deb de fomentar y apoyar las conductas que la ponen en riesgo.

La famosa influencer Eugenia Cooney sufre crisis de salud en vivo

Hace algunos días, Eugenia Cooney inició una transmisión en vivo que dio mucho de qué hablar, pues después de tomar agua, tomó asiento porque no se sentía muy bien y seguido comenzó a tener espasmos. La influencer, visiblemente preocupada, espero a sentirse mejor para continuar la charla con su público.

Usuarios de internet afirmaron que Cooney sufrió un “mini paro cardíaco”, mientras que otros mencionaron que todo sucedió porque para este punto, su cuerpo ya no acepta líquidos ni alimento.

“Se veía aterrorizada”, “Fue la reacción de su cuerpo después de tomar agua, lo que es un signo de falla en los órganos”, “Está muriendo frente a miles de personas y nadie la ayuda”, “La culpa no es de nadie, no se puede ayudar a nadie que no quiere ser ayudado”, “Su madre la está matando, por favor que alguien la saque de ahí antes de que sea demasiado tarde” y “Creo que nunca lo había visto tan mal”, son algunos comentarios que internautas dejaron al respecto.