Familia de Daniel Bisogno lo contacta a través de un médium tras severa actividad paranormal

Tras la muerte de Daniel Bisogno, en más de una ocasión se reportó actividad paranormal, razón por la cual su familia está pensado en consultar a un médium. La hermana del Muñeco, aseguró que anteriormente ya se habían comunicado con él a través de un médium y les hizo una fuerte revelación.

El fallecimiento de Daniel Bisogno a los 51 años se hizo público el jueves 20 de febrero de 2025. El conductor de ‘Ventaneando’ perdió la batalla contra severos problemas de salud que surgieron a raíz de un trasplante de hígado del que nunca logró sanar por completo, por lo que perdió la vida en el hospital.

Al no haber hecho un testamento antes de morir, su familia comenzó una dura batalla por su herencia, por lo que su ex esposa Cristina Riva Palacio habría iniciado un juicio de intestado, tal como lo explicó Alex Bisogno, quien además fue señalado por Pati Chapoy, pues le solicitó que dejara a Cristina y a Michaela en paz.

Familia de Daniel Bisogno quiere contactar con él a través de un médium

En más de una ocasión, se ha reportado actividad paranormal después del fallecimiento del Muñeco. La primera, fue en un homenaje que le realizaron, cuando Pati Chapoy lo mencionó, uno de sus aretes salió volando sin explicación alguna. Asimismo, se reportó que la líder de ‘Ventaneando’ recibió llamadas de su teléfono a poco días de su deceso.

Por esta razón, Ivette, hermana del actor, confesó a TVNotas que ya lo han contactado anteriormente a través de un médium y que les gustaría volver a hacerlo: “Hemos querido consultar un médium. Unos amigos de Daniel contrataron a una y nos dijeron cosas ciertas, por ejemplo, que no se vendiera una camioneta”.

Además, reveló un sueño que tuvo con él: “Lo he soñado una vez: estábamos en su casa. Él estaba en su cuarto de tele y le decía: ‘Ya me voy, abuelo’. Le decía así porque cuando era adolescente tenía sus horarios fijos, como un abuelito. Ese día del sueño le dije: ‘Abuelo, ya me voy, ya es bien tarde, y me decía: ¡Ay, Carmela!’. Así me puso, me dijo: ‘Cuando llegues a la casa me mandas un mensaje’, lo que me decía siempre. Se paraba y empezaba a cantar. Lo veía contento”.