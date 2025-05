Video: Piqué y Clara Chía son escoltados por la policía luego de ser abucheados en un bar

Gerard Piqué y Clara Chía vuelven a sumergirse en la controversia, pues a poco tiempo de verse involucrados en rumores de separación, fueron víctimas de un abucheo de tal magnitud en un bar en España, que se vieron en la necesidad de ser escoltados por la policía local para evacuar el lugar sin resultar perjudicados.

El mes pasado, Adriana Dorronsoro anunció la ruptura entre Piqué y Clara Chía el programa ‘Vamos a ver’: “Ha habido crisis. Sabéis que llevan muchos meses en rumores de crisis entre ellos, de hecho hace un mes apareció Piqué en Miami, en una heladería con una chica pelirroja. No sé si esa chica será el motivo o no, pero la ruptura me la han confirmado. Además esta información viene del entorno muy cercano a la pareja”.

No obstante, más tarde esta información fue desmentida por diversos medios de comunicación, en lo que se indicó que una fuente cercana a la pareja afirmó que su relación marchaba con normalidad a pesar de las polémicas alrededor de su romance.

Piqué y Clara Chía

Piqué y Clara Chía son víctimas de abucheos en España

Un video en el que Gerard Piqué y su novia evacúan un bar de León, España, acompañados de la policía local debido a los fuertes abucheos de parte de los presentes en el lugar se viralizó en redes sociales.

Medios reportan que la pareja arribó a León para hacer presencia en el partido del FC Andorra y la Cultural Leonesa. Una vez en León, decidieron ir a un bar a comer, sin esperar que los aficionados de la Cultural Leonesa arremetieran en su contra, pues el ex de Shakira es accionista mayoritario del FC Andorra.

La situación generó opiniones divididas, pues algunos usuarios reclamaron que Piqué y Clara Chía únicamente deseaban comer con tranquilidad, mientras que a otros les llamó la atención el hecho de que fueran protegidos por la Policía Nacional de España.