Valeria Márquez habría sido envenenada antes de su muerte: “No tenía voluntad”

Mientras avanzan las investigaciones sobre el caso de Valeria Márquez, usuarios de internet se han dedicado a crear teorías. De esta manera, Javier Ceriani comentó la posibilidad de que la influencer haya sido envenenada tiempo antes de que su vida fuera arrebatada, pues destacó su “falta de voluntad” al momento de los hechos.

PUBLICIDAD

Con tan solo 23 años de edad, Valeria Márquez fue brutalmente asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok desde su estética Blossom the Beauty Lounge que se ubica en Zapopan, Jalisco. Los hechos ocurrieron cuando un sujeto que se hizo pasar por un repartidor le disparó tres veces: una en el tórax y dos en la cabeza.

Tras la viralización del caso en redes sociales, internautas comenzaron a formular su propias teorías, por lo que señalaron a su amiga Vivian de la Torre como una de las principales sospechosas del feminicidio. Asimismo, se vinculó a Erika al caso, quien apagó el live luego de que la influencer perdiera la vida.

Valeria Márquez Instagram: @v__marquez (Instagram: @v__marquez)

¿Valeria Márquez estaba sedada antes de morir?

Javier Ceriani, famoso comunicador que se distingue por abordar temas de farándula, habló sobre el caso de Valeria Márquez en un video que se publicó recientemente en su canal de Youtube; en este, comentó diversas teorías que se propagaron en redes, destacando la que indica que la creadora de contenido fue sedada antes de ser asesinada.

“Valeria Márquez, dicen que estaba embarazada, dicen que estaba envenenada por un café que le dio la amiga, no el que recibió, una taza que tomó antes, dicen que tenía sedantes. Vieron que Valeria no tenía voluntad, puede ser”, comentó.

El periodista resaltó que la influencer no tuvo la voluntad de protegerse, por lo que la teoría no le parece descabellada: “Valeria no tuvo voluntad de irse, de protegerse o de ponerse detrás del escritorio”.