Belinda profundiza en su papel protagónico en Carlota: “Estoy enfrentando un gran reto”

Belinda vive un año lleno de cambios en su carrera y estrenos que están por llegar. La cantante, quien regresó tras estar como invitada especial en el Festival de Cannes, se dio una pausa en sus actividades para charlar sobre algunos proyectos que la tienen emocionada.

PUBLICIDAD

Recientemente se anunció su participación en la serie Carlota, protagonizada por ella misma junto a Miguel Ángel Silvestre y Jaime Lorente.

“Creo que el simple hecho de hacer un personaje como Carlota, la última emperatriz de México, es algo muy grande. Nunca en mi vida había tenido la oportunidad de interpretar un personaje así. Cuando me ofrecieron el papel, estaba emocionadísima. Pasó el tiempo y no supe más, hasta que ahora ya es una realidad. Además, trabajar con actores como Jaime Lorente —uno de los mejores en España— o con Silvestre, a quien siempre vi como el Duque en Sin tetas no hay paraíso, es un sueño”, compartió la actriz.

Belinda está lista para enfrentar a Carlota (Foto: Prensa Danna)

La también cantante tiene un 2025 lleno de transformaciones.

“Se me juntaron todos los proyectos. Estoy muy emocionada porque literalmente fue como: se anuncia Carlota, y al mismo tiempo el 5 de junio sale Indómita, que es mi disco más especial. Llevo más de dos años trabajando en él, escribiendo todas las canciones. Acaba de salir el sencillo con Xavi, Mírame feliz, y al video le está yendo increíble. También viene el estreno de Mentiras, que si no me equivoco es el 13 de junio”.

<i>“Soy una mujer indómita. Esa palabra me define por completo. Así me siento en este momento de mi vida y carrera- Sí, soy feliz. La felicidad es relativa, a veces uno está triste, otras feliz... pero hoy me siento plena, en paz y muy tranquila”.</i> — Belinda

El reto de ser Carlota

Belinda está tomando con seriedad la preparación para interpretar a Carlota.

“Ya estoy leyendo todos los capítulos, trabajando con maestros en la parte actoral, en la postura, la manera de caminar, sentarse, comer... Todo tiene que reflejar lo que era una emperatriz. No puedo contar mucho porque será una sorpresa, pero se filmará en México, España y, si no estoy equivocada, en Colombia”.

PUBLICIDAD

Carlota y Belinda, dos mujeres sensibles

“Carlota era muy entregada, sensible, soñadora, inspiradora... Se preocupaba por su gente y estaba completamente enamorada de su esposo. Me identifico mucho con ella. Más que nada, la admiro. Esta serie no solo mostrará la parte política, también la emocional: quién era realmente, cómo se sentía, cómo vivía su amor, cómo era su mundo interior”, puntualizó Belinda.

La cosecha de Belinda

“Todo lo que ven ahora es fruto de mucho trabajo. Cuando hice Mentiras fue con una preparación de cinco o seis meses; Bienvenidos a Edén me llevó cuatro meses en España; con L’Oréal llevo más de un año como embajadora. A veces la gente cree que estoy descansando, pero no es así. Nunca he parado”.