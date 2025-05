Alex Bisogno acaba de brindar una actualización sobre la disputa que se generó entre su familia y Cristina Riva Palacio al respecto de la herencia de Daniel Bisogno, por lo cual el presentador de televisión aclaró el estado de su relación, además de revelar detalles del reencuentro con su sobrina Michaela.

Alex B se reencuentra con su sobrina tras acercamiento con la exesposa de Daniel Bisogno

Después de señalar el distanciamiento que se generó por ciertos malentendidos, Alex B aseguró que logró un acercamiento con Cristina Riva Palacio, explicando que han tenido ciertos acuerdos a través de extensas conversaciones que favorezcan a las partes involucradas.

“Bueno, les quiero decir que que ya hay una cercanía por ambas partes de la familia, que ya hemos limado muchas asperezas, que hemos aclarado muchos puntos, que hemos llegado a muchos acuerdos, que claro, hay cosas en las que yo, pues a lo mejor no es no comulgo y también habrá otras en las que pues la ex esposa de mi hermano tampoco comulgue y justamente estamos tratando de llegar a un punto que nos que nos favorezca ambas partes”, dijo.

Al respecto de los detalles, el hermano de Daniel Bisogno aseguró que actualmente mantienen una relación cordial por el bienestar de su sobrina, además de comentar que han dejado todo en manos de los abogados para evitar conflictos.

“La verdad es que en este momento la relación pues es cordial, ya hay comunicación, ya pudimos ver a mi sobrina. Bueno, finalmente hemos hablado largo y tendido. Entonces, pues si me preguntan en este momento, las cosas van por buen rumbo, las aguas están calmadas y sobre todo ya ambas partes hemos decidido dejar todo en manos de los abogados para que todo se arregle por la vía legal como debe de ser”, explicó.

Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacios

Finalmente, el expresentador de ‘Al Extremo’ solicitó que los usuarios dejen de generar especulaciones, ya que actualmente la relación con Cristina Riva Palacio es cordial.

“No seguirle dando vida a rumores, a comentarios, a chismes, las cosas están bien en este momento y ya no hay nada más que decir. Así que las declaraciones que puedan surgir en redes sociales no están actualizadas”, añadió.