En medio de las investigaciones por el asesinato de Valeria Márquez, en redes sociales surgen nuevos fragmentos de videos sobre las transmisiones en vivo que realizaba la joven, destacando uno donde compartió detalles sobre los procedimientos estéticos a los que se sometió.

Filtran video donde Valeria Márquez revela los procedimientos estéticos que se hizo

A través de X se viralizó un clip de Valeria Márquez, donde la joven fue cuestionada sobre los procedimientos estéticos a los que se sometió, señalando que se realizó luxación de costillas, una bichectomía, entre otros.

“¿Qué tienes operado, hermosa? Tengo los senos, tengo lipo, tengo luxación de costillas, tengo lipotransferencias a cadera y glúteo, tengo la bichectomía y ya“, comentó.

El video ha generado diversas reacciones en redes sociales, especialmente porque también agregaron fotografías de la joven antes de someterse a estos procedimientos.

Amiga de Valeria Márquez confiesa que la influencer ya había sido amenazada

Fue durante una entrevista en donde una amiga de Valeria Márquez, misma que decidió no proporcionar su nombre, quien externó su tristeza por la pérdida de la joven influencer, tomando en cuenta las circunstancias en las que murió.

“Me dan ganas de llorar. A todo México nos impactó, y está terrible, horrible. Oye, no se merecía lo que le pasó. No se merecía lo que le pasó, ni ella. Era un amor de persona. Y te son, no te conocía y te sonreía”, dijo.

Asimismo, la amiga de la creadora de contenido señaló su impresión al entrarse la muerte de Valeria, además de señalar que ya había sido amenazada anteriormente, mientras se encontraba en un antro.

“Y cuando me entero, es como qué, no inventes ¿Por qué a ella? O sea, ¿por qué a ella? ¿Por qué esas amistades? No se lo merecía. Se supo que la amenazaron una vez en un antro, que estaba en un antro y que la amenazaron. Que ¿por qué te diviertes?, que no sé qué tanto. Tú divirtiéndote, y yo acá. La llegaron a amenazar”, confesó.