¡Sorpresa total! Angélica Rivera reaparece y los internautas no pueden creer lo que ven: “¡Está irreconocible!”, aseguran. La ex primera dama de México y actriz fue vista recientemente en una fotografía junto al reconocido maquillista Vico Guadarrama, pero lo que realmente captó la atención fue su look, que muchos consideran radicalmente distinto al que recordaban.

“No se parece”, Angélica Rivera posó con su gran amigo y maquillista, Vico Guadarrama, y sorprendió a todos

Recientemente, la actriz compartió su nuevo look, que fue muy sencillo y elegante, pero sorprendió a todos al mostrarse muy rejuvenecida.

En las fotos que compartió en su Instagram la famosa se dejó ver como nunca antes.

Con un cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable y un outfit que destila glamour, Rivera luce más rejuvenecida que nunca. Sin embargo, los comentarios no se hicieron esperar y en redes sociales comenzaron las comparaciones y especulaciones. “¿Es ella realmente?”, “No la reconocí para nada”, “Se ve diferente pero espectacular”, fueron solo algunos de los mensajes que inundaron las plataformas.

Vico Guadarrama es conocido por trabajar con celebridades y por sus impecables técnicas de maquillaje que realzan los rasgos y brindan un toque sofisticado. ¿Habrá sido él el artífice del nuevo look de Angélica Rivera? Todo parece indicar que sí, pues en la fotografía ambos lucen sonrientes y cercanos.

Además de los comentarios sobre su apariencia, los fans también se preguntan si este es el inicio de una nueva etapa mediática para la actriz, quien ha mantenido un perfil relativamente bajo tras su separación del expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Será este un regreso paulatino a la vida pública o simplemente un momento casual compartido con un amigo?

Lo cierto es que Angélica Rivera ha demostrado una vez más que sigue siendo un tema de conversación, y vaya que sabe cómo hacerlo. ¿Tú qué opinas? ¿La reconociste de inmediato o te sorprendió su nueva imagen?