“Es su mina de oro”: Tunden a Cazzu tras hablar de la participación de su hija Inti en nuevo disco

No hay plazo que no se cumpla y Cazzu finalmente ha lanzado Latinaje, un disco que marca su regreso a la música tras convertirse en madre. En esta nueva etapa, la cantante se alejó del trap que la catapultó a la fama para adentrarse en sonidos más cálidos como el mariachi, la banda y las baladas, en una clara reivindicación de sus raíces latinoamericanas… y emocionales.

Pero no fue sólo su sonido lo que cambió: entre los 14 temas del disco, uno ha capturado especialmente el corazón del público: Inti, una canción dedicada a su hija y que revela más de lo que dice su letra.

El tema inicia con la tierna voz de una niña que dice: “Inti, Inti… no llores más”. Aunque se rumora que la voz es de la hija de La Joaqui, el contenido de la canción es 100% personal para Cazzu.

Entre ternura y controversia: la participación de Inti en el proceso creativo

Cazzu Cazzu hace revelación importante sobre su hija (Tiktok)

La artista argentina está viviendo una de sus etapas más luminosas, no solo por el buen recibimiento de su disco, sino por los momentos que comparte con su hija. Cazzu reveló que Inti la acompañó durante la creación del álbum: “No suelo llorar mucho. Lloré por primera vez componiendo, porque le compuse la canción a mi hija. Ella estuvo mucho tiempo conmigo en el estudio porque era muy bebita. Me hizo comprender un poco, darle más valor a mi dulzura”, dijo conmovida, en el programa Tapados de laburo..

También compartió un momento que derritió a sus fans: “El otro día le digo ‘¿quieres que te ponga música?’ y me dijo ‘sí, mamá’. Y le digo ‘¿quieres escuchar una canción de mamá’? y me hace ‘sí’”, narró entre risas.

La conexión entre madre e hija ha sido tan especial que la propia Inti ya se ha convertido en su fan número uno. Hace unos meses, Cazzu mostró un video donde la pequeña se emocionaba al verla cantar La Cueva, canción que habla del duelo tras su ruptura con Nodal. Hoy, la niña no sólo aplaude cuando su madre canta en casa, sino que pide escuchar su música con orgullo.

“Ahora le convino tener una hija”: las críticas no se hicieron esperar

Pese a los momentos entrañables que compartió, no todos reaccionaron con ternura. En redes sociales no faltaron quienes lanzaron comentarios malintencionados: “Sólo busca dar lástima con su hija”, “Su hija se volverá su mina de oro” o “Ahora le convino tener una hija porque vende más con ella”, fueron algunas de las frases que comenzaron a circular tras la entrevista.

Cazzu Cazzu conmueve con un tema dedicado a su hija Inti y lanza indirecta a Nodal (Instagram)

Aunque la argentina no ha respondido directamente a estas críticas, su postura ha sido clara desde siempre: su hija es su prioridad. En múltiples ocasiones ha dejado ver que, más allá del ojo público, su enfoque está en criar con amor a Inti.

Cazzu ha compartido momentos íntimos de su vida familiar en redes sociales, donde se le ve jugando, cantando y disfrutando de su nueva etapa como madre. Para muchos, es evidente que la cantante simplemente está mostrando una parte real, dulce y vulnerable de sí misma que hasta ahora había mantenido oculta.

Cazzu, una mamá sin filtros

En un medio donde las mujeres suelen ser juzgadas por cada paso que dan, Cazzu ha decidido mostrarse sin filtros. Su álbum Latinaje es un reflejo de su transformación, tanto musical como personal, y Inti no solo es una canción: es el símbolo de una nueva era donde la dulzura, la maternidad y el arte pueden coexistir.

Y aunque algunos no lo entiendan o no estén de acuerdo, la trapera lo tiene claro: no permitirá que nadie le diga cómo debe vivir su maternidad, ni mucho menos, cómo convertir su experiencia en música.